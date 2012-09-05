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Гранд Инструмент
23 Декабря 2016
Теги: Игры

Современные СТО можно сравнить с цехами, в которых проводятся разнообразные работы по ремонту, балансировке или же замене целых систем авто. Поэтому профессионалам, работающим в подобных сервис-центрах требуется соответствующее оборудование, которое позволяло бы проводить соответствующие ремонтные или же другие работы. Гранд Инструмент является онлайн-магазином, который предлагает своей потенциальной клиентуре высококачественное и разнообразное оборудование для сто. В электронном каталоге официального портала компании представлен широчайший выбор подобного оборудования по наиболее выгодной и доступной для каждого потенциального заказчика стоимости. 

Здесь вы найдете агрегаты и ручной инструмент от таких известнейших производителей, как Bright или же Toptul. В онлайн-магазине представлены образцы профессиональных наборов инструментов, которые незаменимы в любых СТО. Кроме огромного выбора подобного оборудования, вы сможете воспользоваться выгодными ценами, а также гарантией на любой из агрегатов, представленных на продажу в Гранд Инструмент. Здесь вы сможете приобрести тестеры герметичности цилиндра, подкатные складные гидравлические краны, пневмогидравлические прессы и много другое. 

Непременно следует уделить внимание стендам развала схождения, которые являются лазерными. Владельцы СТО найдут в Гранд Инструмент любое оборудование или же профессиональные наборы инструментов, которые предназначены для проведения разных диагностических, а также ремонтных работ. Нельзя оставить без внимания и широкий выбор автомобильных электрических гайковертов, которые являются ударными. Любой из выбранных вами инструментов или же оборудования можно заказать прямо онлайн. Для этого достаточно выбрать наиболее подходящий агрегат и отправить посредством портала соответствующую заявку, после обработки которой вы получите товар прямо на объект.

Константин

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