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Gran Turismo - высший класс
3 Апреля 2019
Теги: авто

Когда мы очухались, то заглянули в багажник — и с удивлением обнаружили, что таковой все-таки имеется. Не бог весть какого объема, но пару чемоданов или больших дорожных сумок сюда можно положить смело. А ежели сложить заднее сиденье (если его так можно назвать, об этом чуть позже), то объем багажника станет вполне сопоставим с «нормальными» автомобилями.

Открываем капот и — новый акт устрашения. Двигатель с могучим впускным коллектором, словно гигантский паук, занял, кажется, абсолютно все подкапотное пространство. Стало понятным и наличие двух выступающих «нашлепок» на крышке капота — это чтобы скрыть не уместившиеся под общей плоскостью верхние опоры передних стоек. Красивый автомобиль. Как красив всякий сильный хищник.

Человеку ростом 187 см попасть на водительское место оказалось не очень просто. Высота проема и сильно заваленная назад передняя стойка заставляют водителя сильно «складываться», но избежать касания головой верхней кромки не удается. Затащить ноги вовнутрь, не коснувшись при этом порога, тоже трудно. Естественная расплата за аэродинамические формы? Возможно. Хотя есть ведь и другие решения: дверь, например, можно сделать поднимающейся вверх. Но это — для еще более крутых машин.


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