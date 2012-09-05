В отечественном мотокроссе сразу две сенсации. Первая: подписан договор о проведении в нашей стране этапа чемпионата мира - Гран-при России. Он пройдет 14-15 сентября - так решено FIM. Вторая: с российской стороны подпись под этим историческим документом поставил не представитель МФР, как это было прежде, а частное лицо. Имя его Игорь Поваре.

Поваре родился в Латвии, ему 38 лет, сейчас гражданин России, живет в Москве. Успешно занимается бизнесом - он президент компании «Леон Групп». В мотоциклетном спорте далеко не новичок: с детства занимается мотокроссом, чемпион Латвии среди юниоров, мастер спорта международного класса. В последние годы участвует в чемпионатах России по мотокроссу в классе 250 куб. см, не пропускает ни одного этапа международной серии «Сеньор». Хотите тоже принять участие в мотокроссе? Возьмите кредит под залог авто https://kredit-zalog.ru/, чтобы приобрести все необходимое.

Специально для а Игорь Поваре сообщил, что давно вынашивал мечту провести в России крупную международную гонку с привлечением звезд мировой величины. Пусть наша публика увидит, как красив мотоциклетный кросс. Три года назад познакомился с известным бельгийским менеджером Гарри Эвертсом, отцом и тренером пятикратного чемпиона мира по мотокроссу Стефана Эвертса. Тогда впервые была озвучена идея о проведении Гран-при России. Гарри горячо поддержал Игоря, и они стали действовать в тандеме: вели переговоры с комиссарами FIM, компанией «Дорна офф роуд», владеющей правами на проведение чемпионатов мира. И вот - результат.

В Москву приезжала представительная делегация FIM. Ее задача - выбрать место для строительства трассы Гран-при. Опытные эксперты придирчиво рассмотрели все варианты и остановили выбор на живописной местности на берегу речки Яхромы в Дмитровском районе Подмосковья (здесь минувшим летом

проходил этап чемпионата России по эндуро). Представители ИМ были очарованы русской природой, ландшафтными возможностями местности в районе Яхромы. По их мнению, со временем эта трасса может стать лучшей не только в Европе, но и в мире.

Эксклюзивная новость для читателей «Мото»: строительство трассы уже началось.