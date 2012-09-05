Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Гран-при России - уже реальность




Гран-при России - уже реальность
12 Ноября 2018
Теги: авто

В отечественном мотокроссе сразу две сенсации. Первая: подписан договор о проведении в нашей стране этапа чемпионата мира - Гран-при России. Он пройдет 14-15 сентября - так решено FIM. Вторая: с российской стороны подпись под этим историческим документом поставил не представитель МФР, как это было прежде, а частное лицо. Имя его Игорь Поваре.

Поваре родился в Латвии, ему 38 лет, сейчас гражданин России, живет в Москве. Успешно занимается бизнесом - он президент компании «Леон Групп». В мотоциклетном спорте далеко не новичок: с детства занимается мотокроссом, чемпион Латвии среди юниоров, мастер спорта международного класса. В последние годы участвует в чемпионатах России по мотокроссу в классе 250 куб. см, не пропускает ни одного этапа международной серии «Сеньор». Хотите тоже принять участие в мотокроссе? Возьмите кредит под залог авто https://kredit-zalog.ru/, чтобы приобрести все необходимое.

Специально для а  Игорь Поваре сообщил, что давно вынашивал мечту провести в России крупную международную гонку с привлечением звезд мировой величины. Пусть наша публика увидит, как красив мотоциклетный кросс. Три года назад познакомился с известным бельгийским менеджером Гарри Эвертсом, отцом и тренером пятикратного чемпиона мира по мотокроссу Стефана Эвертса. Тогда впервые была озвучена идея о проведении Гран-при России. Гарри горячо поддержал Игоря, и они стали действовать в тандеме: вели переговоры с комиссарами FIM, компанией «Дорна офф роуд», владеющей правами на проведение чемпионатов мира. И вот - результат.

В Москву приезжала представительная делегация FIM. Ее задача - выбрать место для строительства трассы Гран-при. Опытные эксперты придирчиво рассмотрели все варианты и остановили выбор на живописной местности на берегу речки Яхромы в Дмитровском районе Подмосковья (здесь минувшим летом

проходил этап чемпионата России по эндуро). Представители ИМ были очарованы русской природой, ландшафтными возможностями местности в районе Яхромы. По их мнению, со временем эта трасса может стать лучшей не только в Европе, но и в мире.

Эксклюзивная новость для читателей «Мото»: строительство трассы уже началось.

.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Подделка документов... - . (+31)
Использование заведомо подложн... - . (+77)
Другой путь - . (+79)
Дебют Opel Combo - . (+109)
Я учу и учусь - . (+84)
Подделка документов, предостав... - . (+73)
Mitsubishi IISK-IV - новая зве... - . (+85)
Чемпионский финиш Росси... - . (+78)
Щеголь "итальяшка"... - . (+57)
Casino SSL - . (+93)
Renault Elektro Campus - . (+72)
Сквозь пекло пустынь... - . (+61)
Поездка в Узбекистан... - . (+92)
Покорение вершин... - . (+72)
Круизеры «Кавасаки EN4S0/S00»... - . (+114)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке