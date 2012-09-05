Гран-При Канады стал пожалуй самой драматичной гонкой сезона. Более 100000 зрителей собралось на трассе имени Жиля Вильнева, чтобы поболеть за нынешнюю надежду Канады. Но расцвеченные в синие цвета провинции Квебек трибуны были разочарованы.

Неудачи Вильнева начались еще до начала гонки на родной земле. FIA вызвала Жака в свою штаб- квартиру и там известила, что его наказывают условно отложенной дисквалификацией за "ненормативную лексику', которой он воспользовался в прессе, критикуя руководство Федерации. Словесная перепалка Мосли и Вильнева получила огласку еще во время Гран-При Монако, и вот теперь F1A решила положить конец этой истории.

Неизвестно, что сыграло решающую роль в неудаче Вильнева: наказание ли, желание ли выиграть, наконец, домашнюю гонку, или излишняя самоуверенность. Но факт остается фактом. Вильнев гонку не выиграл.

Началось все с того, что на последних секундах квалификации Жак уступил лоул старшему Шумахеру, проиграв 13 тысячных секунды. А в гонке Виль- нева хватило лишь на два круга. В последнем повороте перед стартовой прямой его Williams с заблокированными в торможении колесами отказался поворачивать и уткнулся носом в отбойник. В отчаянии Жак хлопал руками по шлему, для него гонка закончилась... - “Я вошел в поворот чуть быстрее, чем нужно, и потерял контроль над машиной. Это ошибка дилетанта, и от того еще обиднее... Я и не предполагал, насколько скользко и грязно в этом злосчастном повороте, и, когда машина заскользила, очень удивился. Мне не показалось, что я вхожу в поворот слишком быстро. Такую ошибку нелегко пережить.