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Графическое определение положения боковых рычагов
27 Декабря 2017
Теги: авто

Для определения наиболее правильного положения боковых рычагов не существует прямого аналитического метода, и поэтому обычно применяется графический способ. Можно достичь достаточной степени точности путем вычерчивания в половинном масштабе схемы рулевого механизма. К сожалению при незначительных поворотах передних колес расстояние точки пересечения осей колес настолько удалено от осевой линии автомобиля, что выходит далеко за пределы обыкновенной чертежной доски; между тем точность соединений представляет при незначительных отклонениях особенную важность потому, что колеса поворачиваются гораздо чаще на незначительные углы чем на большие и скорость движения автомобиля обычно достигает гораздо большей величины при прохождении кривых большого радиуса чем малого. Это затруднение можно устранить посредством нижеследующего приема. Проведем от точек а и Ъ, обозначающих центры поворота, перпендикулярные линии до пересечения с задней осью так, чтобы они пересекали эту ось в точках ей/. Затем проведем также линию от точки д—средины передней оси, к точке е. Тогда линии, проведенные от точек а и & к какой бы то ни было точке линии де, образуют соответствующие углы поворота осей колес с передней осью.

Аналитический метод. Остроумный способ аналитического определения поворота наружного колеса, соответственного данному повороту внутреннего, был придуман Herbert’oii С. Snow и сводится вкратце к следующему.

Следует учитывать четыре различных случая, а именно: расположены ли боковые рычаги соответственно спереди или сзади, и больше или меньше углы установки бокового рычага 0 по сравнению с величиной поворота наружного колеса. На схеме поворотные рычаги расположены позади передней оси, и угол 0 больше угла /3. На этой схеме боковые рычаги ради большей ясности преднамеренно вычерчены чересчур длинными.  Можно было бы продолжать эти вычисления и далее, но Snow доказал, что величина, полученная при втором приближении, имеет при самом крайнем положении уже точность в пределах до одной минуты, что представляет собой требуемый практикой предел точности. При помощи данного метода Snow вычислил отклонение угла управления для каждого из углов поворота внутреннего колеса в 25 и 30°, при расположении боковых рычагов под углом от 15 до 30°, как в случае их нахождения сзади, так и спереди оси.

 

 

 

 


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тут были комменты. RIP!






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