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Графическое определение положения боковых рычагов
13 Апреля 2018
Теги: авто

Для определения оптимального угла наклона боковых рычагов не существует удобного аналитического метода, и поэтому обычно применяется графический способ. Можно достичь достаточной степени точности, вычерчивая схему рулевого механизма в половинном масштабе. К сожалению, при малых поворотах передних колёс центр поворота автомобиля настолько удалён от осевой линии последнего, что выходит далеко за пределы обычной чертёжной доски. Между тем точность механизма при малых отклонениях колёс является особенно важной, так как колёса поворачиваются гораздо чаще на малые углы, чем на большие и скорость движения автомобиля достигает гораздо большей величины при прохождении кривых большого радиуса, чем малого. Поэтому применяется следующий приём. Проведём от точек а и Ь, обозначающих центры поворотных кулаков, перпендикуляры до пересечения с задней осью в точках ей/. Затем проведём линию от середины передней оси й к точке е.

Здесь можно заметить, что угол поворота наружного колеса как при 9=--15°, так и при 9 =20° слишком велик при незначительных отклонениях. Боковой рычаг, наклонённый на 20°, даёт правильное отклонение наружного колеса при отклонении внутреннего на 26°, а при 0 =15° наружное колесо имеет правильное отклонение при отклонении внутреннего колеса на 46°. Вне этих пределов угол отклонения наружного колеса слишком мал.

При определении оптимального угла наклона боковых сторон трапеции с помощью указанного способа следует тщательно вычертить кривые погрешностей управления соответственно различным углам и размерам боковых рычагов, нанося на чертёж в каждом отдельном случае диагональ с1е, соответствующую величине отношения для того чтобы выявить оптимальный угол наклона боковой стороны трапеции.


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тут были комменты. RIP!






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