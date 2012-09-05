Сегодня автомобильные GPS-навигаторы пользуются особой популярностью, что вполне обосновано. Если раньше они считались "дорогими игрушками", то сейчас они считаются надежными помощниками. Без них на автомагистралях с интенсивным движением передвигаться довольно сложно. Технодом является онлайн-магазином, предлагающим алматинцам приобрести нужные модификации автонавигаторов. Приобретение джипиэс-навигатора позволит автомобилистам не упустить нужный поворот и избежать проблем, попав в незнакомую местность. Пешеходы не всегда могут дать дельный совет, чтобы попасть на нужную автовладельцу трассу.



Следовательно, переходя по этой ссылке и приобретая навигатор, вы сможете избавиться от лишних хлопот или же проблем. Основным преимуществом любой модификации GPS-навигатора является наличие специальной программы навигации. Она отвечает за определение и фиксацию местонахождения авто, прокладку маршрута, помощь голосовыми подсказками. Кроме этого программа в случае необходимости может запомнить те места, где вы делали остановки или же собираетесь попасть. В подавляющем большинстве случаев в новых навигаторах программа уже установлена. Поэтому они полностью готовы к работе. Поэтому, после приобретения устройства, автовладельцу приходится лишь закрепить его.



Благодаря таким устройствам автовладельцы экономят много времени. Они заранее могут получить информацию о существующих или же зарождающихся пробках. Совершенно очевидно, что GPS-навигаторы позволяют автолюбителям ориентироваться на автомагистралях. Однако во многих моделях подобных устройств вмонтированы FM-радио, игры или же иные опции. Благодаря такому функционалу, водители смогут прекрасно развлечься, передвигаясь по загруженным городским автомагистралям. Для размещения прибора много места не потребуется. Кроме этого автовладельцам не придется проходить специальные курсы по монтажу и дальнейшей эксплуатации навигатора.



Устройство готовится к работе довольно просто. После размещения навигатора на подставке-держателе, крепящегося на торпедо или же лобовое стекло, достаточно его включить. Важным параметром выбора такого устройства является размер дисплея. Чем больше будет диагональ матрицы, вы сможете пользоваться устройством удобнее. Минимальным размером дисплеев является пять дюймов. С помощью таких навигаторов, вы всегда будете иметь актуальную и свежую информацию по поводу состояния на автомагистралях. Кроме этого он поможет правильно выстроить маршрут в незнакомых местностях и сэкономит вам не только время, но и топливо.

