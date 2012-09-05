GPS-мониторинг дает уникальную возможность следить за передвижением транспорта, замечать моменты его простоя, учитывать расход топлива. Все это позволяет прокладывать новые и более эффективные маршруты перевозок. Еще один плюс мониторинга заключается в контроле водителей. Теперь из машины нельзя слить топливо, ее не получится использовать в личных целях без разрешения владельца. Для мониторинга используются специальные модули GPS/GSM, которые устанавливаются на транспортные средства.





Как происходит процесс наблюдения

Установленный на автомобиль модуль посылает сигнал на спутник GPS/GLONASS, после этого данные отправляются на серверы компании, предоставляющей услугу. Клиент, зарегистрировавшись на сайте, получает доступ к информации, касающейся его автомобилей. Он может наблюдать за их эксплуатацией в режиме реального времени или просматривать историю поездок. Это позволяет анализировать эффективность эксплуатации автопарка за весь период времени.





Кому подходит мониторинг

Упомянутую услугу заказывают страховые и строительные фирмы, банки и добывающие предприятия, коммунальные службы и сельхозпроизводители, курьерские фирмы. Кроме того, мониторингом от компании gps azerbaijan пользуются таксопарки, энергетические предприятия, заказчики из нефтегазового сектора. Помимо этого, предоставляются услуги для автозаправочных станций, железнодорожных перевозчиков, судовладельцев.





Какие плюсы есть

Благодаря мониторингу можно узнать следующее:

где находится транспорт и с какой скоростью передвигается;

в каком режиме работает двигатель и сколько топлива расходует;

какое расстояние прошел автомобиль, тепловоз, пароход и были ли незапланированные остановки.

Благодаря этим наблюдениям и оптимизации перевозок можно добиться сокращения расхода топлива на 40%, уменьшение пробега на 20%, уменьшение времени простоя на 60%. Иными словами, средства вложенные в оплату услуг быстро вернутся благодаря оптимизации затрат и увеличению эффективности перевозок.

Для получения подробных сведений об особенностях и преимуществах GPS-мониторинга рекомендуется связаться с представителями компании. Они ответят на интересующие клиента вопросы, примут заявку. Стоимость услуг вполне приемлема для юридических лиц, желающих снизить расходы и увеличить эффективность работы предприятия в сжатые сроки.



