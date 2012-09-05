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GP2: Эквилибристика
8 Мая 2020
Теги: авто

Французский этап GP2 в Маньи-Куре начался с нелепого происшествия. Пилоты команды iSport, стартовавшие с первой линии в субботней гонке, не придумали ничего лучше, как уже на первых метрах столкнуться между собой. Дли лидера сезона Тимо Глока этот сход стал первым с начала чемпионата. А спустя полкруга случилась авария, которая едва не превратилась в катастрофу. 

Автомобиль Эрнесто Визо подпрыгнул на колесе соперника, на высокой скорости налетел на ограждение и начал по нему кувыркаться. Только чудом во время этой эквилибристики пилот не приложился о бетон головой, отделавшись лишь парой ушибов. «Я думаю, что судьи стали размахивать желтыми флагами и гонщики передо мной сбросили скорость. Помню, как вывернул руль вправо, машина зацепила кого-то и взлетела в воздух. А следующие 45 минут — как отрезало», — рассказал венесуэлец.

Когда заезд возобновили, его победителем стал экс-пилот Ф-1 Джорджо Пантано. Напарник итальянца по команде Campos GrandPrix Виталий Петров также не ударил в грязь лицом. Серия обгонов принесла спортсмену из Выборга пятое место — лучшее для россиян в GP2. Днем позже Петров подтвердил свою скорость, вновь закончив гонку пятым, и теперь он входит в первую десятку чемпионата. Ну а лидирует по-прежнему Тимо Глок, хотя его отрыв от преследователей уже не выглядит пугающе большим.


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