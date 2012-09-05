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GP Projects Великобритания
13 Июля 2025
Теги: авто

Фирма GPProjectsна базе автомобиля Volkswagen-Katerстроит копии Porsche-RSKи Porsche-R60 Spyderпятидесятых годов. В качестве материала для изготовления кузова используется стеклопластик. На модели устанавливаются оппозитные двигатели Volkswagen воздушного охлаждения рабочим объемом 1,2 и 2,2 л мощностью 34 - 150 л.с. Фирма-изготовитель подчеркивает, что автомобиль “RS60”, особенно пригодный для ежедневного пользования, продается по необычно низкой цене: полностью комплектный автомобиль ныне стоит 30 000 марок. Цена на модель “RSK” с каждым покупателем оговаривается индивидуально.

GP Projects Greenwood сшА

Джон Гринвуд, ставший известным благодаря бысроходному гоночному варианту автомобиля Chevrolet-Corvette, еще в этом году намеревается выпустить на рынок собственные суперспортивные машины. Болиды Гринвуда созданы на базе Corvette, однако имеют оригинальные стеклопластиковые кузова и специально подготовленные 8-цилиндровые двигатели Chevrolet. На модель “G383” устанавливается 6,2-литровый вариант Small Blocks мощностью 440 л.с., в то время как под капотом автомобиля “G572” находится более мощный V-образный 8-цилиндровый двигатель рабочим объемом 9,4 л (575 л.с.). Внешне обе модели практически не отличаются друг от друга. Greenwood Automative Pert.



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