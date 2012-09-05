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Готовые к встрече
12 Июня 2017
Теги: авто

Как ни странно, производство нового Saab 9-3 Convertible начнется не в Швеции, а в Австрии, неподалеку от города Грац. В автосалоны Европы он поступит в сентябре, а затем можно будет ожидать официального «старта» и в Украине. И ничего удивительного в этом нет, ведь кабриолет-то всесезонный.

Среди приборов, предназначенных для оперативного контроля давления в шинах, недавно появилась оригинальная новинка — индикатор Easy Control Visual. Устройство, устанавливаемое вместо колпачка на вентиль шины, откалибровано на конкретный уровень давления, значение которого указывается на торце изделия. Внутри этого измерителя находится штырек , отжимающий пневмоклапан при навинчивании индикатора на сосок вентиля. При выборе масла стоит посмотреть тест моторных масел и выбрать подходящее без переплаты за бренд.

В качестве индикаторного элемента Easy Control Visual, фиксирующего отклонение давления от нормы, используется телескопический шток-указатель, разделенный на три секции, выкрашенные в зеленый, желтый и красный цвета. Такая раскраска позволяет визуально контролировать давление в шинах. Когда оно в порядке, видна только зеленая полоска. При снижении его относительно нормы на 15% шток-указатель выдвигается, и на свет появляется предупреждающая желтая полоска. Она означает, что ехать еще можно, но осторожно, причем лишь до ближайшей шиномонтажной мастерской, где покрышку следует подкачать. Если же давление упало на 30%, индикатор покажет красный цвет. Тут уж хочешь не хочешь, а надо принимать меры для восстановления нормального давления, иначе дальше ехать уже опасно.

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