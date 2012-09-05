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Государственная проблема
28 Июля 2020
Теги: авто

В проблеме дорожно-транспортного травматизма есть еще один важный аспект — экономический. Шутка ли, когда травмы, получаемые участниками дорожного движения, составляют более трети всех регистрируемых увечий и держат пальму первенства по смертности от механических повреждений.

Низкая дисциплина участников движения, морально и физически устаревший автомобильный парк, не самые лучшие дороги — все это причина того, что тяжесть последствий ДТП и нашей стране на порядок превышает аналогичные показатели экономически развитых стран. Причем, заметьте, если в Украине погибшими считают только тех водителей, пассажиров и пешеходов, которые скончались непосредственно на месте аварии и умерли в больнице в течение недели. то в других странах к таковым относят и тех, чья жизнь оборвалась в течение месяца после аварии. Если учесть это, то один из основных показателей, характеризующих ситуацию с аварийностью, — тяжесть последствий ДТП (он определяется как количество погибших на его пострадавших) — вырастет более чем в два раза!

Своевременное оказание медицинской помощи пострадавшим представляется национальной проблемой.

 

 


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