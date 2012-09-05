Каждый командированный нуждается в гостиничных чеках за проживание. Они требуется для подтверждения сумм оплаты за гостиницу. Однако нередко случается так, что человек теряет такие чеки. Или же он решает остановиться у друга, не ставя при этом в известность руководство. Бывает и так, что вас заселяют в один номер с коллегой, а вам требуются гостиничные чеки отдельно. В любой из перечисленных случаев мы непременно вам поможем. Если даже у вас появится желание приобретения гостиничных чеков питерских гостиниц по личной причине, мы не спросим вас об этом. Наши сотрудники выпишут вам нужные гостиничные чеки СПб и даже подтвердят их, решая тем самым все ваши проблемы. Сумму в таких чеках мы укажем только ту, которую вы нам скажете. Командированным мы предлагаем все виды таких чеков, которые предусмотрены действующим законодательством. Среди них можно выделить форму 3Г, который выписывается с использованием произвольной формы. Также мы предоставляем так называемые кассовые чеки, в которых указаны точные суммы оплаты номера. Бывают редкие случаи, когда мы предоставляем и другую документацию, которую может затребовать ваша бухгалтерия.

Некоторые клиенты хотят добавить к чекам действующие прейскуранты цен для подтверждения указанного в чеках стоимости номера. Если расчет будет безналичным, тогда нужна счет-фактура, которую можно также заменить специальным актом, в котором будет указана стоимость выполненных работ. Для приобретения питерских гостиничных чеков достаточно заполнение нашей онлайн-формы. В ней вы просто укажете требуемую нам информацию вместе с датами командировки. Также следует указать нужную вам сумму чеков вместе с вашими контактными данными. Это все, что вам от вас требуется. Остальным делом займутся наши высококвалифицированные специалисты всего за какие-то десять процентов от общей суммы, требуемой по гостиничным ценам. Мы обеспечим и доставку вашего заказа на любую станцию метро.

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