Отправляясь в отпуск или же деловую поездку сотрудники компаний с целью
экономии останавливаются в частном секторе или же у знакомых. Однако при
возврате в бухгалтерии необходимо предоставление отчетной документации,
подтверждающей командировочные расходы. Чтобы не попасть в неудобное
положение и не получить взыскание, наш веб-ресурс предлагает желающим
официальное оформление гостиничных чеков, в действующем столичном отеле.
Наша команда гарантирует регистрацию любого желающего в статусе
постояльца отела с предоставлением необходимых чеков.
Пользуясь нашим веб-сервисом www.oteldok.ru, вы сможете получить
всю необходимую отчетную документацию для предоставления в бухгалтерию
вашей организации или же компании. Наш отель уже более семи лет
предоставляет подобные услуги, которая зафиксирована в ФНС. Подавляющее
большинство наших клиентов возвращается к нам повторно для получения
требуемой отчетной документации за проживание. Среди наших заказчиков
есть сотрудники крупнейших государственных или же коммерческих
корпораций. Для получения гостиничных чеков, достаточно заполнение
соответствующей формы онлайн-заявки. Каждый из таких чеков имеет
официальное подтверждение, которое прошло через налоговую. Поэтому с их
предъявлением у вас никаких проблем не возникнет.
Наш сервис работает только с нашим столичным отелем и не занимается
другими гостиницами или же городами. Компенсировать расходы с нашей
помощью желающие смогут безо всякого риска. Каждый выписанный нами чек
имеет оригинальный QR-код. Мы никогда не интересуемся где остановился
наш заказчик - у друзей или же в хостеле. Наш веб-сервис обеспечит вас
легальными гостиничными чеками, которые можно предъявлять в
бухгалтерский отдел. При этом наши проценты за подобный вид услуги
являются минимальными. К примеру, военнослужащим мы предлагаем от семи
до десяти процентов от общей суммы, а представителям госструктур до
пятнадцати процентов.
Гостиничные чеки, выписанные нами, могут пройти любую проверку. Каждый
из таких чеков выдается из функционирующего отеля, который
зарегистрирован налоговой инспекцией. Заказчик при этом заносится в
специальную гостиничную регистрационную книгу, которая предназначена для
постояльцев. Если в вашей организации посчитают необходимым позвонить в
ресепшн, сотрудники отеля подтвердят факт вашего проживания. Кроме
этого они назовут даты вашего проживания вместе с суммой, уплаченной за
номер. Необходимо помнить, что в случае предоставления подделок в
компанию, вы рискуете быть уволенным или же привлеченным к уголовной
ответственности.