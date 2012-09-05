Отправляясь в отпуск или же деловую поездку сотрудники компаний с целью экономии останавливаются в частном секторе или же у знакомых. Однако при возврате в бухгалтерии необходимо предоставление отчетной документации, подтверждающей командировочные расходы. Чтобы не попасть в неудобное положение и не получить взыскание, наш веб-ресурс предлагает желающим официальное оформление гостиничных чеков, в действующем столичном отеле. Наша команда гарантирует регистрацию любого желающего в статусе постояльца отела с предоставлением необходимых чеков.



Пользуясь нашим веб-сервисом www.oteldok.ru, вы сможете получить всю необходимую отчетную документацию для предоставления в бухгалтерию вашей организации или же компании. Наш отель уже более семи лет предоставляет подобные услуги, которая зафиксирована в ФНС. Подавляющее большинство наших клиентов возвращается к нам повторно для получения требуемой отчетной документации за проживание. Среди наших заказчиков есть сотрудники крупнейших государственных или же коммерческих корпораций. Для получения гостиничных чеков, достаточно заполнение соответствующей формы онлайн-заявки. Каждый из таких чеков имеет официальное подтверждение, которое прошло через налоговую. Поэтому с их предъявлением у вас никаких проблем не возникнет.



Наш сервис работает только с нашим столичным отелем и не занимается другими гостиницами или же городами. Компенсировать расходы с нашей помощью желающие смогут безо всякого риска. Каждый выписанный нами чек имеет оригинальный QR-код. Мы никогда не интересуемся где остановился наш заказчик - у друзей или же в хостеле. Наш веб-сервис обеспечит вас легальными гостиничными чеками, которые можно предъявлять в бухгалтерский отдел. При этом наши проценты за подобный вид услуги являются минимальными. К примеру, военнослужащим мы предлагаем от семи до десяти процентов от общей суммы, а представителям госструктур до пятнадцати процентов.



Гостиничные чеки, выписанные нами, могут пройти любую проверку. Каждый из таких чеков выдается из функционирующего отеля, который зарегистрирован налоговой инспекцией. Заказчик при этом заносится в специальную гостиничную регистрационную книгу, которая предназначена для постояльцев. Если в вашей организации посчитают необходимым позвонить в ресепшн, сотрудники отеля подтвердят факт вашего проживания. Кроме этого они назовут даты вашего проживания вместе с суммой, уплаченной за номер. Необходимо помнить, что в случае предоставления подделок в компанию, вы рискуете быть уволенным или же привлеченным к уголовной ответственности.

