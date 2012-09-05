Наш отель предлагает заинтересованной аудитории оформление оригинальных и подлинных гостиничных чеков в Питере по наиболее приемлемым тарифам, качественно и оперативно. Заселяясь в отельный номер гость, который оплачивает проживание, должен получить гостиничный чек. Такой документ является подтверждением факта проживания в определенный промежуток времени в гостинице. Чаще всего в такой документации нуждаются командированные сотрудники, чтобы предприятие могло покрыть их расходы. Если у человека не будет подобных чеков, оплачивать гостиничные услуги ему придется с собственного кармана. Бывают случаи, когда оформление квитанций бесплатно не получается.



В любом подобном случае наш веб-сервис www.piterholl.ru придет на помощь и предоставит оригинальные гостиничные чеки за незначительную комиссию. Мы изготовим отчетную документацию нашего отеля, которая будет полностью соответствовать принятым нормам. Гостиничный чек является отчетным документом, подтверждающим оплату гостем стоимости проживания в конкретном номере отеля. Подобная кассовая квитанция содержит сведения о стоимости услуги и суммы к оплате, датах въезда/выезда и общей продолжительности пребывания в отеле, а также другие данные.



Заказывая гостиничные чеки у нас с подтверждением вы сможете получить целый комплект документации. Кассовые чеки мы выдаем с соответствующим qr-кодом, счетом, ксерокопией регистрационного свидетельства, свежим прайс-листом и актом о предоставленных сервисах. Основываясь на эти ценные бумаги предприятие выполняет возмещение финансовых затрат. Исходя из этого особую важность приобретает подлинность такой документации и ее правильное оформление. Профессиональная команда нашего отеля гарантирует любому заказчику выдачу качественных квитанций.



На любом предприятии отчетная документация должна быть сдана своевременно. Это обусловлено обязанностью предприятий показывать регулярно корпоративные расходы. Перед отправкой в командировку каждому работнику разъясняется, что в течение трех суток после возвращения, он должен предоставить в авансовый отчет, к которому будут приложены все чеки, в том числе и кассовые с QR-кодом, выданные отелем его проживания. С помощью нашего отеля вы сможете легко решить данную проблему и даже сэкономить средства. Сделать это очень легко. В Питере можно быстро найти общежитие, хостел или же мотель, предлагающие комнаты за низкие тарифы. Благодаря этому значительно снижаются расходы на проживание, а разницу после получения наших чеков вы легко сможете возместить сразу же после сдачи отчетной документации на вашем предприятии.

