Отправляясь в командировку служащие всегда стараются сэкономить побольше денег и вместо гостиниц останавливаются в частных особняках или же квартирах. Поэтому они не имеют возможности получить соответствующую отчетную документацию, чтобы доказать расходы. Если вы попали в подобную ситуацию, отчаиваться не стоит. Обратившись в Докпитер, вы сможете приобрести легальны гостиничные чеки, чтобы предъявить их в дальнейшем для отчета. Мы предлагаем только настоящие гостиничные чеки Санкт-Петербург с реальных отелей Северной столицы, которые имеют подтверждение.



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Нельзя упустить и тот факт, что тарифы на такие чеки у нас наиболее доступные. Госслужащие и военнослужащие оплатят всего лишь пятнадцать-шестнадцать процентов командировочных. А другие категории девять-шестнадцать процентов. Например, если на три сутки вы остановитесь у родственников, а также в хостеле, где пришлось заплатить две тыс. руб, стоимость наших номеров составляет три тыс. за сутки. Трехдневная командировка обходится девять тыс. руб., тогда как за отчетную документацию вам придется заплатить лишь тыс. руб. Следовательно, расходы в случае проживания у близких составят тысячу руб. А в случае выборе хостела - три тыс. Бухгалтерия вашей организации обязана выдать девять тыс. Легко можно подсчитать, насколько доходным получится такая командировка.



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