Современные водители стремятся хоть как-то выделиться и показать свое превосходство окружающим. Особенно это касается екатеринбургских автовладельцев, которые на дорогах стараются привлечь максимальное внимание и всеобщий восторг. Если модель вашего авто этого не позволяет сделать, отчаиваться не стоит. Великолепной возможностью проявления индивидуальности считается приобретения красивых номеров. Для этого вам не придется бегать по разным инстанциям или же офисам, заполнять необходимую документацию и ожидать месяцами своей очереди, как это происходило в недалеком прошлом.



Все перечисленные выше процедуры сегодня уже выполняются онлайн. Достаточно просто посетить официальный веб-портал www.gosnomer.pro и любой автолюбитель сумеет стать обладателем дубликата выбранного им оригинального госномера. Кроме этого наш онлайн-сервис позволяет желающим выставлять на продажу принадлежащие им автономера. Переоформление красивых номеров выполняется через структуры ГИБДД. Мы являемся только площадкой, на которой желающие смогут приобрести понравившиеся номера или же реализовать имеющие в собственности автономера.



Чтобы воспользоваться возможности продажи номера, достаточно разместить на нашей виртуальной площадке соответствующее объявление. Следует особо отметить, что наша администрация не принимает участия в совершении сделок, а также не ответственна за содержимое объявлений. Сделки выполняются исключительно между покупателем и владельцем номеров в обход нашего онлайн-сервиса. С помощью Госномер вы можете только ознакомиться с номерами и координатами, которые были опубликованы частными лицами. Выбрать их можно с использованием удобного фильтра, размещенного в соответствующей категории веб-сервиса.



Также наша профессиональная команда предлагает услуги по изготовлению копий автомобильных госномеров. На данную процедуру у мастеров уходит всего лишь пять минут. При этом стоимость одного такого номера не превышает тыс. руб. У нас желающие смогут заказать номера, не имеющие флагов, которые считаются наиболее модными. Однако серия таких регистрационных знаков ограничены, поэтому лучше поспешить с их заказом. Мы предлагаем заинтересованным автомобилистам номерные знаки на авто, прицепы, пассажирские ТС, дип. транспорт, сельхозтехнику, тракторы, мототехнику, военные, транзитные или же полицейские модели. Кроме перечисленных образцов у нас можно заказать номера с иностранными регистрационными знаками.

