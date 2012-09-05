Возьмем конкретный пример. Допустим, вы ввозите партию “Audi АЗ” 1997 г. выпуска рабочим объемом двигателя 1.600 куб.

Если вы заявили, что каждая машина обошлась вам с сумму свыше $15.700, ее оформление вправе провести специалисты таможенного поста. Если она находится в пределах от этой цифры до $10.800, принять решение по таможенной стоимости может только Отдел таможенной стоимости и валютного контроля (ОТС и ВК) данной таможни; от $10.800 до $3.600 - аналогичный отдел региональных таможенных управлений и таможен центрального подчинения. Наконец, если импортер “оценил” “Audi” дешевле $3.600, то решение входит в компетенцию Управления тарифного и нетарифного регулирования ГТК РФ.

При этом у импортера есть возможность выбора: если он хочет получить автомобили до окончательной проверки, они могут быть ему предоставлены в пользование под обеспечение уплаты всей суммы причитающихся таможенных платежей. Если же импортера не устраивает данный вариант, то до окончательного решения вопроса о стоимости товара (на это дается 180 дней) иномарки могут быть помещены на таможенный склад. В любом случае, если впоследствии вы докажете, что таможенную стоимость не занижали, переплаченную сумму вам возвратят.