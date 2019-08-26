Пожарные всегда были в центре внимания. Всем нравятся их ярко окрашенные автомобили с обилием до блеска начищенных деталей. Старинные пожарные машины часто украшают собой праздники. И вот дизайнеры технического центра «Peugeot» в Ля Гарснн-Коломб предлагают новое прочтение «пожарной тематики»: модель первой помощи, способную пробиться сквозь парижские пробки.

Передок автомобиля решен в типичном для «Peugeot» ключе, и не исключено, что головная оптика будет использована на будущей 207-й модели... если, конечно, она скоро пойдет в серию. Дело в том, что 206-я продается по-прежнему хорошо, и снимать ее с производства фирма не собирается.

В остальном же концептуальный автомобиль с символическим для пожарной техники названием Hi оформлен, как и положено: позади кабины размещен большой «бак», по бокам — полки со снаряжением, прикрытые алюминиевыми шторками, наверху — проблесковые «маячки» и раздвижная лестница. А на дверях — гербы, стилизованные под символы пожарной части. Длина автомобиля — 4294 мм, ширина — 1689 мм, высота — 1679 мм, база — 2690 мм. Размер шин — 215/45 R18.