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Город контрастов
25 Октября 2020
Теги: Игры

По прибытию в Донецк может не раз проскользнуть мысль о ранее отброшенных альтернативных видах транспорта. Если центр города еще поддерживается в более-менее хорошем состоянии, то стоит отъехать «за угол», и дороги превращаются в противотанковые укрепления. Так что можно пожалеть о не оставленном в свое время в аэропорту авто. Ездить можно только на внедорожниках потихоньку, а центр лучше покидать лишь в случае крайней необходимости. Благо, есть тут и где переночевать, и где перекусить, и поностальгировать на площади Ленина возле памятника вождю, демонстративно отвернувшемуся от «Мак-Дональдса».

Цены в городе, наверное, могут неприятно удивить гостей, к примеру, с запада (нашего, естественно). но нам не в диковинку — нормальные цены, столичные.

В гостиницах — аналогично. Но тут экономить не резон, купившись на относительно невысокую стоимость (и то — 84 гривны!) номера в гостинице «Турист», можно здорово испортить себе настроение обстановкой разрухи и думами о непонятно за что заплаченных деньгах. В то же время, к примеру, в «Дружбе» за 117 гривен вам предложат милый номерок с телевизором и холодильником, а за 230 — полулюкс с двуспальной кроватью. На которой можно неплохо выспаться (при желании). Ну а с утра — в путь домой. Приятного путешествия!


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