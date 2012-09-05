Потребность в эвакуаторе может возникнуть в любой момент. Такие ситуации возникают когда ваше авто ломается или же попадает в ДТП, при выходе из строя двигателя или же иных важнейших узлов. В подобной обстановке очень трудно найти своевременно помощь. Приходится долго ждать представителей нужных служб, чтобы перевести авто в надежное место. Если вы воспользуетесь услугами Горюнов-Авто, сможете моментально разрешить все перечисленные проблемы. Мы предлагаем вам весь необходимый спектр услуг в сфере перевозок любых ТС по наиболее доступным для вас тарифам. Только у нас вы сможете воспользоваться дешевым эвакуатором по всей столице. А средним показателем времени подачи у нас считается двадцать-тридцать минут, вне зависимости от района.

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