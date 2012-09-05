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Горюнов-Авто
30 Мая 2017
Теги: авто

Потребность в эвакуаторе может возникнуть в любой момент. Такие ситуации возникают когда ваше авто ломается или же попадает в ДТП, при выходе из строя двигателя или же иных важнейших узлов. В подобной обстановке очень трудно найти своевременно помощь. Приходится долго ждать представителей нужных служб, чтобы перевести авто в надежное место. Если вы воспользуетесь услугами Горюнов-Авто, сможете моментально разрешить все перечисленные проблемы. Мы предлагаем вам весь необходимый спектр услуг в сфере перевозок любых ТС по наиболее доступным для вас тарифам. Только у нас вы сможете воспользоваться дешевым эвакуатором по всей столице. А средним показателем времени подачи у нас считается двадцать-тридцать минут, вне зависимости от района. 

Каждая перевозка, выполняемая нашей компанией – застрахована. Мы оказываем клиентуре профессиональный сервис с использованием индивидуальных подходов. С доказательствами этому и фотоотчетами вы сможете ознакомиться в категории Наши работы. Поэтому не следует экспериментировать с другими компаниями. Лучше воспользоваться надежным эвакуатором, который вам предоставит Горюнов-Авто. У нас вы сможете воспользоваться не только дешевым эвакуатором, но и сбалансированными решениями, выбранными непосредственно для вас. 

Наша служба занимается полным спектром сервисов в области перевозок ТС, Спецтехники или же маломерных судов. При этом мы транспортируем данную технику не только по столице, но по всей области. Также у нас доступна перевозка на эвакуаторах по России. Каждый посетитель нашего веб-ресурса сможет самостоятельно рассчитать не только стоимость подобной перевозки, но и его маршрут. Наши эвакуаторы оснащены лебедками, кранами-манипуляторами и другим необходимым дополнительным оборудованием, которое может быть использовано в зависимости от потребностей заказчика. У нас также можно заказать транспортировку разнообразных маломерных судов, катеров или же яхт. Чтобы воспользоваться нашими услугами, достаточно выслать нам соответствующую заявку или же позвонить. Наши высококвалифицированные специалисты грамотно подберут нужную модификацию эвакуатора и обеспечат надежную перевозку в указанный вами пункт.

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