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Горение смеси
24 Февраля 2017
Теги: авто

Согласно теории горения смеси, для нормального протекания процесса сгорания рабочей смеси в цилиндрах двигателя необходимо определенное количество времени, чтобы как можно полнее сгорала смесь вблизи ВМТ, т. е. чтобы сгорание смеси начиналось еще до прихода поршня к ВМТ, а максимальная эффективность процесса сгорания проходила бы вблизи ВМТ.

Поэтому, чтобы не нарушался процесс сгорания смеси при увеличении числа оборотов коленчатого вала, когда общее время на процесс сгорания уменьшается, необходимо искусственно увеличивать время на подготовку и осуществление фаз сгорания смеси, т. е. необходимо соответственно увеличивать угол опережения зажигания (момента подачи искры) - это и делает центробежный регулятор опережения зажигания. При числе оборотов коленчатого вала (3500...4000) об/мин угол опережения зажигания составляет (40...50)° по углу поворота коленчатого вала.

Центробежный регулятор опережения зажигания состоит из грузиков 2, вращающихся на валике 6 прерывателя-распределителя и удерживаемых пружинами 3. При увеличении частоты вращения коленчатого вала грузики плавно расходятся (под действием центробежных сил) и действуют через штифты на пластину 8, соединенную с валиком прерывателя- распределителя и она поворачивается на соответствующий угол по ходу вращения - при этом кулачки 9 раньше набегают на подвижные контакты прерывателя тока низкого напряжения и таким образом увеличивают угол опережения зажигания.

 


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