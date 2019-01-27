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Gordon Чехия
25 Сентября 2019
Теги: авто

Новое чешское акционерное общество с английским названием Gordon основано в середине 1996 года с целью продолжить традиции лучших отечественных автомобильных фирм. Свою деятельность Gordon начало с того, что в ноябре 1996 года приступило к сборке легкого двухместного спортивного автомобиля, который чуть раньше был разработан и изготовлен на предприятии RAF в Пльзене. Он выполнен в стиле ретро и напоминает известный чешский автомобиль Аего-30 30-х годов. Рама сделана из алюминиевых элементов, а открытый кузов - из стеклопластика. Создатели автомобиля планируют оснащать его двигателем V8. Пока же стоит 4-цилиндровый 1,8- литровый мотор в 115 л.с.

Бывший гонщик Джон Гринвуд стал известным благодаря своим усиленным и быстроходным вариантам стандартных автомобилей Chevrolet Corvette. Потом он задался целью сделать собственный спортивный суперавтомобиль. Его мечта воплотилась в машинах Greenwood G383 и G572, выполненных на шасси Corvette, но имеющих оригинальные стеклопластиковые кузова и новые форсированные моторы, усиленную подвеску и более мощные дисковые тормоза.

Применяются также стандартные V-образные 8-цилиндровые моторы Chevrolet, но их объем доведен соответственно до 6,2 и 9,4 л, что обеспечивает мощность до 575 л.с. По желанию клиентов применяются автоматические или механические коробки передач. Внешне обе модели практически не отличаются друг от друга.


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