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Goodyear EfficientGrip
19 Января 2017
Теги: авто

Каждый автовладелец нуждается в качественной и долговечной резине, которая смогла бы выдержать в любых дорожных условиях. Именно такими являются шины марки goodyear efficientgrip, которые появились на международных авторынках более восьми лет тому назад. Сегодня можно приобрести разные типоразмеры от 13 до 20 посадочных диаметров данной летней резины. В основном они применяются на легковых автомобилей. Американский производитель шин сумел совместить современные технологии и отборные материалы, благодаря которым удалось износоустойчивые и экономичные шины, пользующиеся сегодня огромным спросом. Производство резины Гудиер ЭффишнГрип осуществляется на фабриках бренда, расположенных в Германии, Франции, Польше, Китае и в Румынии. 

Разработчиками этого вида резины использована оригинальная FuelSaving технология, которая объединяет все инновационные наработки инженерного состава компании. Исходя из названия технологии, легко можно догадаться, что создатели шин руководствовались достижением максимальной топливной экономичности, уменьшением выделения тепла, облегчением самой конструкции, а также оптимизацией производительности. Чтобы добиться перечисленных параметром инженеры дополнительно разработали новую рецептуру резиновой смеси. Особо следует отметить дизайн шин этого американского производителя. 

Использование асимметричного дизайна шин позволило поддержать безопасное и стабильное управление на дорожных покрытиях различных видов. Также эти колеса обладают высоким акустическим комфортом и минимизируют потребление топлива. Достичь таких результатов разработчикам резины удалось с помощью направленного рисунка протектора. Он обладает пятью ребрами жесткости, расположенными продольно. Трехмерное моделирование позволило инженером распределить равномерно воздействующие нагрузки по всему рабочему пространству колес. Именно такое распределение нагрузок исключает неравномерный износ резины и продлевает ее срок службы. В шинах данной марки использовали четыре объемные дренажные каналы, благодаря которым на мокрых асфальтовых покрытиях они отлично отводят дождевую воду. А полнофункциональные ламеля образовывают кромки зацепа, повышая тем самым главные тяговые-сцепные свойства шин.

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