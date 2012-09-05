Главными фаворитами считались Диксон и Хорниш. Новозеландец, несмотря на то, что нынешний сезон в IRL для него дебютный, уже успел зарекомендовать себя одним из самых быстрых пилотов. Он одержал больше всех побед (3) и сохранял первенство по кругам лидирования. Его козырем была уверенность на скоростных треках — как раз таких, как в Техасе. А вот некоторые его соперники, например, бразилец Хелио Кастроневиш, подобные трассы, наоборот, недолюбливали.

Но, конечно же, большинство американских болельщиков жаждали победы своего земляка — Сэма Хорниша. Да, он проигрывал лидерам 19 очков, однако, вспомните — ведь после первой половины сезона никому И 8 голову не могло прийти, что супер-Сэм вообще будет претендовать на титул! Начав сезон с маломощным мотором Chevrolet Хорниш с трудом боролся за места в десятке и после девяти этапов шел на невероятном для него восьмом месте. Однако затем двукратный чемпион получил в свое распоряжение новый двигатель и сразу же показал всем, кто в доме хозяин — в шести последующих гонках он трижды финишировал первым и дважды вторым, набрав 262 очка из 300 возможных! Я прекрасно знаю — для победы в серии мне должно очень повезти, — трезво оценивал свои шансы американец. — Вернее, должно очень не повезти сразу всем моим соперникам. Я выигрывал заключительный этап чемпионата два последних года, могу выиграть и сейчас. Однако трудно представить, что и Хелио, и Тони, и Скотт при этом дружно сойдут... Хотите перетянуть руль кожей? Обратитесь в компанию https://rul78.ru. Профессиональные специалисты выполнят работу максимально быстро и качественно.

Годы, проведенные в Penske, я буду вспоминать как лучшие в моей жизни, признался Жиль де Ферран, выиграв прощальную гонку Техасе стать в карьере последней. Естественно, я хочу закончить свои выступления в Америке на мажорной ноте, — говорил перед стартом бразилец. — А сделать это можно только одним способом — стартуя с поул-позиции, выиграть гонку.

То, что Жиль не шутил, он подтвердил, выиграв квалификацию. Скотт Диксон показал второе время, Кастроневиш пятое, Канаан - девятое, а Хорниш, по обыкновению не блещущий в квалификациях, стал двенадцатым. Однако уже на первых кругах гонки все пятеро претендентов пробились в первую шестерку и устроили на двухмильном техасском треке зрелище, которыми так славится IRL. Ситуация на трассе менялась с калейдоскопической быстротой. Временами, в секунде от лидера шли по двенадцать машин, а пятерка претендентов проносилась друг от друга лишь в паре десятых.

Новозеландец стал чемпионом IRL в дебютный для себя сезон — такое не удавалось раньше никому. Конечно, если бы не слабый мотор, не позволивший Сэму Хорни- шу как следует провести начало сезона, то не видать бы Диксону этого титула. Однако факт остается фактом — в 23 года Скотт стал первым в истории новозеландцем, победившим в престижном американском чемпионате. По ходу сезона он выиграл три гонки (причем в Ричмонде лидировал со старта до финиша) и чаще всех (пять раз) стартовал с поул-позиции.