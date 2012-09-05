Донингтон Парк регулярно проводит международные соревнования — британский этап чемпионата мира MOTOGP, гонки мирового супербайка, Мировой серии Renault. В прошлом году на автодроме была проведена реконструкция: модернизированы пит-лейн и комплекс паддока. Владельцы автодрома из компании Donington Ventures Leisure уже обратились к главе Формулы-1 Берни Экклстоуну с запросом о требованиях для проведения гонок на их трассе.

Култхарду приказали пропустить напарника вперед. Неожиданностью стало объяснение причины, по которой такой приказ был отдан, — саботаж в радиоэфире. «Мы не должны манипулировать исходом Гран При, за исключением форс-мажорных ситуаций. — говорит Деннис. — Например, таких как в Австралии 1998 года. Тогда кто-то вклинился в наш командный радиоэфир и приказал Мике Хаккинену заехать в боксы. После этого я принял решение поменять их местами (с Култхардом), потому что на исход гонки воздействовали со стороны. Это был один из тех редких случаев, когда командная тактика действительно была нами применена».

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McLaren в Монако «порвал» всех своих конкурентов, включая Ferrari, с вызывающей легкостью. Накануне Райкконен, завалившим квалификацию, сетовал, что ошибка лишила его реальных надежд на победу. Кими может расслабиться: переиграть в гонке Алонсо с Хэмильтоном у Ferrari шансов не было, даже завоюй финн поул... Инженеры МакЛарена наверняка не признаются, какую хитрую фишку в настройках они придумали для Монте-Карло, чтобы у их машин будто реактивный двигатель включился, но Фернандо с Льюисом даже пилотам Скудерии порой привозили по секунде с круга.

В итоге интрига Гран При Монако свелась к вопросу: сможет ли Хэмильтон побороться за победу с Алонсо. После старта он не отпускал двукратного чемпиона мира далеко, причем на борту у англичанина больше топлива, чем у Нандо, который первым направился в боксы. А значит, пожалуй, именно Хэмильтон был быстрейшим из двоих. Но и эта интрига продержалась лишь до первого пит-стопа. «Моя машина была заправлена кругов на пять-шесть больше, чем у Алонсо, — объяснял Льюис.