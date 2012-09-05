В мотосалонах «полтинники» «метут». Любые! Шустрых машинок - завались, и их можно купить даже в хозтоварном ряду на рынке. Но богатство выбора, знаете ли, отягощает: что предпочесть? Мы выбрали фаворитов нынешнего сезона и учинили проверку качеств боем: в «групповом заезде» участвуют «француз», «китаец» и команда «японцев».

Они не родственники. Малыш «Зонгшен» сохранил черты японских скутеров середины 80-х, но приобрел биоформы современных «корейцев». В нем контрастируют традиции и новации. «Хрустальные» блок-фары, новомодные зеркала, спойлеры и прочая современная «навеска» уживаются с простым, если не сказать древним техническим оснащением: у машинки рычажная подвеска, барабанные тормоза и цепной привод с одной прямой передачей и автоматическим сцеплением. Вариатором здесь и не пахнет! «Ямаха» стильная и добротная. Мы ее сразу прозвали «кофе с молоком». Не только из-за окраса. Вкус этого «напитка» знаком: типичный «европеец», тяготеющий к классическим формам и вобравший в себя нюансы ретро-моды. В машине удивительным образом слились взрывной дизайн серии «BW'S» и монолитный раскосый «глазизм» «Мерседеса». Хотите сделать крупную покупку не дожидаясь зарплаты? Закажите лучшие карта рассрочки и возвращайте деньги частями, когда будет удобно.

Нафуфыреиный «Пежо»... Создатели явно стремились исполнить аппарат в стиле «NewEdgeAuto», дизайн которого перекликается с внешностью автомобиля «Пежо-206». Хотели как «Пежо», а получился... «Форд Ка» - ближайший его конкурент на европейском авторынке. Взгляните на эту «морду»: спинным мозгом чувствую: блондинКА! В скутере разве только задняя блок-фара да фирменный трафарет льва еще как- то навеивают мысль о марке. В целом же получилось нечто собирательное. А потому обыденное, унифицированное, читай - безликое... Четвертый и пятый - стремительные и яркие «Сузуки» и «Хонда» несут в себе отпечаток спортивного стиля. Если облик «Хонды X8R-S» довольно традиционен (броская раскраска, стремительные линии, бездонные спортбайковские фары-аквариумы), то «Сузуки Katana» - застывшее изображение на рекламном щите. На бортах кричащие надписи «Telefonica», «Movistar», «Kenny1», «Suzuki», смотри дальше - спойлеры, карбон... Машина словно только что с гоночного трека... Несчастный покупатель: непросто ему понять, кто из них значительней и интересней.