Самые интересные изменения произошли в рейтинге продаж легковых автомобилей по маркам. Лидеры, правда, остались неизменными: по-прежнему «впереди планеты всей» оказался российский ВАЗ, а вторая позиция осталась у ЗАЗа; однако доля Волжского завода сократилась с 56% до 47%, в то время как ЗАЗ смог увеличить свое присутствие с 8,4% до 9,8%. Одновременно существенный рывок совершила «Dаеwоо», которая, перемахнув через «Бкосіа» и ГАЗ, поднялась с пятой на третью позицию списка. По итогам года ЗАЗ и «Dаеwоо» суммарно занимают уже 18,71% рынка.

Весьма неплохим был год для «Peugeot» и «Роге!» — французы показали «лучший результат», преодолев сразу шесть ступенек рейтинга и переместившись с 20-го на 14-ое место, a «Ford» поднялся с 19-ой на 15-ую позицию. «Неудачник» рейтинга — «Кіа», потерявшая 4 позиции; стоит отметить и общее падение неоспоримой ранее популярности немецких марок: BMW — минус два места, «Mercedes-Benz» — минус три, «Audi» и VW синхронно опустились на одну строку. Видимо, распространенное ранее утверждение о том, что «кроме BMW и «Mercedes» никто хороших машин не делает», уходит в историю.

Среди иномарок — очевидно, благодаря ценовым показателям, лучше всего продавались автомобили Daewoo (9552 шт), на втором месте по популярности — Skoda (5971 шт), далее — Toyota (3306 шт). VW (3119 шт) и Nissan (2554 шт). Подчеркнем, что речь идет о легковых автомобилях — в коммерческом сегменте совсем иные лидеры - VW, Renault, Peugeot, Ivecoи Ford.