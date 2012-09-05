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Гонка вооружений
1 Марта 2022
Теги: авто

Специалисты отмечают дальнейший рост числа противоугонных комплексов с двусторонней связью для новых автомобилей Шкода Октавия в Екатеринбурге. Наглядное подтверждение тому — очередное пополнение семейства автосигнализаций бренда «Pantera». Новинка получила индексное обозначение SLK-250 SC.

Одна из отличительных особенностей новой противоугонки — расширенные возможности тревожного оповещения. Напомним, что данное качество является для «двусторонок» одним из важнейших критериев, определяющих информативность пейджера,встроенного в брелок. Чем больше событий, происходящих с охраняемым автомобилем или вблизи пего, может отобразить дисплей пульта, тем больше у пользователя шансов уберечь машину от угона. Так вот, по информативности новинка (которая, кстати, относится к семейству «двусторонок» Bilarm) конкурентов нс имеет. На се брелоке-пейджере отражаются не только все тревожные срабатывания с указанием конкретной зоны нарушения. но и все изменения состояния системы, в том числе и факты попыток выключения охраны другим брелоком, код-граббером или аварийным способом. Это, собственно, и есть полный мониторинг состояния автосигнализации, а также всех контролируемых ею цепей и частей автомобиля. Таких зон в «билармах» больше обычного: к примеру, в новой модели «пантеры» их предусмотрено аж семь. К слову, сегодня линейка систем Bilarm насчитывает с добрый десяток моделей, включая так называемые облегченные, относящиеся к нижнему ценовому диапазону. Это было сделано в целях «максимального охвата населения» прелестями автомобильной двусторонней связи.

Работа без автозапуска

Дальность передатчиков, установленных в автомобиле, «облегченных» противоугонок увеличена до нескольких сот метров, но они не имеют автозапуска, а потому радиус действия их брелоков нс превышает 34—40 м. Однако работы над совершенствованием «облегченных* систем продолжались, и недавно была найдена возможность без существенного удорожания повысить дальнобойность брелоков-пейджеров до 150 м. Pantera SLK-250 SC — как раз такая система. Информативность, как уже отмечалось, тоже повышена. Последнее достигнуто благодаря применению в брелоке-пейджере жидкокристаллического дисплея с развитой системой «иконок», инициирующих те или иные события и режимы работы. У новинки расширена даже система звукового оповещен ия — в пульт добавили микродинамик и виброзвонок. В комплекте Pantera SLK- 250 SC имеется также односторонний брелок, причем в память охранного комплекса можно еще записать пару односторонних или двусторонних пультов.

 

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