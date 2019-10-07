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Гонка в Маньи-Кур
31 Декабря 2019
Теги: авто

В пятницу утром Маньи-Кур встретил пелетон дождем. Лучшим по итогам тренировок стал Баррикелло. Все остальные команда колдовали с настройкой болидов. Но пятничный результат, как известно,- не результат. Основные события развернулись в субботу. Шумахер сразу показал лучшее время. Хилл же потратил вое свои круги, но Фортуна отвернулась от англичанке.

Квалификация была остановлена из- за аварии Вильнева, в очередной раз за сезон проходившего трассу “с листа”. Вот комментарии “героя": “При выходе из быстрого поворота машина пошла по более широкой траектории, чем мне хотелось. Я показывал неплохое время и решил рискнуть. Но колеса зацепили поребрик, машина подпрыгнула и оказалась на мокрой траве. В этой ситуации, при скорости около 220 км/ч справился с автомобилем уже невозможно."

Результат Шумахера остался лучшим, но праздник Ferrari был подпорчен дисквалификацией Ирвайна. Аэродинамическая деревянная планка на его Ferrari оказалась на полтора сантиметра тоньше, чем предписывает регламент. Чудеса еще спутаются. Я и не помышлял бороться за поул."- сказал Чемпион, которому все пророчили легкую победу. Но, увы... Не прошло и 30 секунд прогревочного круга (напасть какая-то), как мотора у его Ferrari не стало... “Мы хорошо поработали в субботу, но когда сидишь беспомощно в кокпите, тебя пугают сомнения, - зачем это все? В начале прогревочного круга, я почувствовал, что немного упали обороты, но не придал этому значения. Но при ускорении обнаружилось, что двигатель вообще не раскручивается. В зеркале заднего вида я увидал только синий дым, и понял, что это означает." Чемпион даже не пытался скрыть свое состояние.

 


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