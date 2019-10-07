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Гонка в Англии
24 Декабря 2019
Теги: авто

Перед началом гонки в Англии, в прессе появились грозные заявления Жака Вильнева, Он сетовал на старшего коллегу, обижался за "испорченный уикенд” в Канаде, и пообещал, что больше не сделает Хиллу ни одного подарка(?!).Дэймон никак не отреагировал на эти заявления. Просто в очередной раз выиграл у “малыша".

На старте Хилл пропустил Вильнева, вперед, поскольку машина канадца вот-вот протаранила бы его болид. А в отличие от Жака, Дэймон ездит еще и за команду. "Очень важно было хорошо стартовать",- сиял счастливый победитель,- “Дэймон и я имеем одинаковые машины, так что было важно хорошо начать. Я сконцентрировался только на этом, и не знал почему он был так далеко, меня это совершенно не интересовало. Я был только счастлив его проблемам!” Вслед за Вильневым, вперед вырвались Хаккинен, Алези и Шумахер. Чемпион отчаянно сдерживал Хилла. Казалось, его не интересует ничего, кроме Williams в его зеркалах заднего вида. Но скоро Ferrari стал все больше и больше замедляться, и, наконец, заехал в боксы - вышла из строя гидравлика коробки передач. “Это просто абсурд! То, что происходит, не поддается моему пониманию!"- говорил сердитый Шумахер,- "Деталь, которая вышла из строя - величиной с орех и не стоит ломаного гроша!"

Ferrari Шумахера не смог закончить четвертую из пяти последних гонок. Еще через два круга гонку закончил Ирвайн. Воистину - черная полоса Скудерии! Причем выходят из строя все время разные агрегаты. Впечатление такое, что Ferrari вообще не способна ездить, не говоря уже о способности побеждать...


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