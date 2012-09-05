Для двухтонного автомобиля сочетание не самого современного мотора (с «нижним» распредвалом) и четырехступенчатого «автомата» не очень-то окрыляет в отношении динамики разгона. Так оно и оказалось: даже с двумя пассажирами Grand Voyager разгоняется с ленцой, что, впрочем, не разочаровывает: большего и не ожидаешь. Смущает другое — привод акселератора передает команды силовому агрегату неточно и как- то ступенчато, «автомат» мог бы работать и помягче. А похвалить силовой агрегат нужно за невысокий уровень шума: не Lexus, конечно, но даже при разгоне на максимальных оборотах на слух не давит.

Линейный корабль

Если динамику разгона можно считать условно приемлемой, то при оценке управляемости требуется ещё большее снисхождение. Понятно, что речь идет не о легковушке, и о «драйверских» утехах говорить не приходится, но даже флегматичная манера вождения выявляет сочетание неточности и неинформативности в управлении. Рулить приходится, как на корабле — по факту: отклонился от курса в одну сторону — крути штурвал в другую и так далее. Попытка «поактивничать» на извилистой неровной дороге дает новые впечатления — и недостаточная, и избыточная поворачиваемость «в одном флаконе». Хорошо хоть, все это длинообазный Grand Voyager совершает плавно. В качестве позитива можно отметить только то, что подвеска успешно сопротивляется кренам в поворотах. В целом Voyager можно считать эффективным средством борьбы за соблюдение скоростного режима: быстро ездить на нем просто не хочется. Недостатки управляемости, к сожалению, не уравновешиваются комфортабельностью подвески, подробно информирующей пассажиров о неровностях любого калибра .

В дороге не придется долго искать, куда деть мелкую поклажу или поставить банку воды: для этого в салоне предусмотрено немало отсеков, держателей и выемок крыши. Такую плавность хода можно было бы простить хэтчбеку класса «В», но не огромному тяжелому минивэну на достаточно высоких шинах.