Сильнейшая частная команда в гонках на выносливость — французская Pescarolo Sport — может в следующем году не выйти на старт 24 часов Ле-Мана. С каждым разом знаменитому Анри Пескаропо и его пилотам становится все труднее соперничать на кольце Сартэ с заводскими дизельными спорткарами. Соревнуясь друг с другом, богатые Audi и Peugeot оставили далеко позади «частников», едва сводящих концы с концами. В этот раз Эммануэль Коллар, Жан-Кристоф Буйон и Ромэн Дюма проиграли победителям из Audi целых 12 кругов и завоевали «бронзу» лишь благодаря нескольким сходам в стане лидеров.

«Если у меня не будет гарантии, что в следующем году мы сможем бороться с турбодизелями или хотя бы быть неподалеку от них, то зачем вообще возвращаться сюда? — негодовал Анри (на снимке) после финиша. — Как же мне искать спонсоров, если нет ни малейших шансов на победу? Кстати, именно низкая конкурентоспособность Pescarolo 01 Judd стала причиной отказа Себастьена Лоэба от участия в 24 часах в нынешнем году.

Шинная компания Bidgestone останется эксклюзивным поставщиком гоночной серии ChampCar до 2009 года. Больше всего новому трехлетнему контракту радовались устроители серии, уже потерявшие нынешней весной другого партнера — мотористов из Ford. Резина Bridgestone/Firestone используется в гонках «чемпкаров уже 15 пет, а от 2000 года американская компания не имеет здесь ни одного конкурента.