Организаторам Всемирной Серии и владельцам трассы удалось прийти к соглашению при посредничестве легенды мирового автоспорта Марио Андрети. поэтому в благодарность Марио гонка будет называться Mario Andretti Grand Prix of Road America. «Роад Америка — один из главных автодромов в США и. вероятно, самый любимый среди пилотов CART, — сказал Андретти. — Эту трассу необходимо было сохранить в календаре любыми способами».

Владелец Penske Racing Роджер Пенсне считает, что соперничество между IRL и CART закончится в самое ближайшее время поражением CART. «Определяющим фактором сейчас является сложная экономическая ситуация в мире, — говорит Пенске. — Руководство CART начало в этом году кампанию по поддержке своих команд. Оно дает им деньги, пытается найти для них спонсоров. Пока еще у команд есть какие-то средства, но скоро они скажут: дайте нам еще денег, чтобы мы могли продолжать гоняться. У многих из них закончится бюджет, и я думаю, произойдет это очень скоро».

Николасу Кьезе, выступающему в Формуле-ЗООЭ за команду Den Bla Avis, гонку в Имоле чуть было не испортила... система подачи питьевой воды. Из-за ее неисправности гонщик даже совершил несколько ошибок и потерял пару мест, финишировав, в итоге, лишь десятым. «Каждый раз, когда я ускорялся, вода лилась мне прямо в глаза, — жаловался позже Кьеза, — а при торможении она заливала забрало шлема. Единственным способом прекратить все это было выпить всю воду как можно быстрее».