Любители и профессионалы гончарного дела не могут обойтись без
специальных гончарных кругов. Приобрести такие круги можно в iMold. Это
электрические устройства нового поколения, которые поставляет сам
производитель. Доставка выполняется в любую точку страны и СНГ.
Пригодятся профессиональные гончарные установки не только опытным
керамистам, но и начинающим или же детям. Такие устройства отличаются
своей надежностью и долговечностью. Они выдерживают высокие нагрузки и
помогут справиться с любым объемом работ. Чтобы купить гончарный круг производства iMold не нужно никуда ходить. Заказы производственная
компания принимает дистанционно, через собственный веб-сайт.
Компания iMold.ru специализируется на производстве и продажах
профессионального гончарного оборудования, в том числе и турнеток.
Разработкой гончарных кругов здесь занимаются опытные инженеры, имеющие
огромный опыт. Поэтому каждый гончарный круг этого производителя
обладает плавной регулировкой скорости вращения. При этом количество
оборотов за минуту варьируется в диапазоне 0-250. Отличаются такие
установки и наличием одновременно ножного и ручного управления. Кроме
этого производитель оснастил установки инновационной магнитной системой
фиксации дисков. Выбрать и приобрести гончарные диски можно через
официальный веб-сайт iMold, в филиалах компании или же у дилеров,
которые есть в каждом регионе страны.
Компания имеет более чем пятилетний опыт производства гончарных кругов
профессионального назначения. За пройденные годы производителю удалось
реализовать более 3-х тыс. экземпляров. По желанию заказчиков
выполняется покраска этих электронных устройств в любой выбранный ими
цвет. То же самое касается и турникеток. Оснащаются устройства удобной
системой магнитных дисков. На любое приобретенное в iMold оборудование
распространяется двухлетняя гарантия. Заказать гончарный круг можно в
любую точку страны или же СНГ.
Гончарные круги iMold идеально подойдут профессионалам или же любителям
гончарного дела. Производственное предприятие компании находится в
Люберцах. Оплатить заказ клиенты могут как безналичным, также наличным
расчетом. Вся продукция компании iMold поставляется покупателям с
соответствующей сертификационной документацией. В случае обнаружения
брака компания предоставляет возможность возврата или же обмена
устройств. Благодаря высокому качеству оборудования iMold и доступной
стоимости, спрос на него стремительно растет.