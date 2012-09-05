Любители и профессионалы гончарного дела не могут обойтись без специальных гончарных кругов. Приобрести такие круги можно в iMold. Это электрические устройства нового поколения, которые поставляет сам производитель. Доставка выполняется в любую точку страны и СНГ. Пригодятся профессиональные гончарные установки не только опытным керамистам, но и начинающим или же детям. Такие устройства отличаются своей надежностью и долговечностью. Они выдерживают высокие нагрузки и помогут справиться с любым объемом работ. Чтобы купить гончарный круг производства iMold не нужно никуда ходить. Заказы производственная компания принимает дистанционно, через собственный веб-сайт.



Компания iMold.ru специализируется на производстве и продажах профессионального гончарного оборудования, в том числе и турнеток. Разработкой гончарных кругов здесь занимаются опытные инженеры, имеющие огромный опыт. Поэтому каждый гончарный круг этого производителя обладает плавной регулировкой скорости вращения. При этом количество оборотов за минуту варьируется в диапазоне 0-250. Отличаются такие установки и наличием одновременно ножного и ручного управления. Кроме этого производитель оснастил установки инновационной магнитной системой фиксации дисков. Выбрать и приобрести гончарные диски можно через официальный веб-сайт iMold, в филиалах компании или же у дилеров, которые есть в каждом регионе страны.



Компания имеет более чем пятилетний опыт производства гончарных кругов профессионального назначения. За пройденные годы производителю удалось реализовать более 3-х тыс. экземпляров. По желанию заказчиков выполняется покраска этих электронных устройств в любой выбранный ими цвет. То же самое касается и турникеток. Оснащаются устройства удобной системой магнитных дисков. На любое приобретенное в iMold оборудование распространяется двухлетняя гарантия. Заказать гончарный круг можно в любую точку страны или же СНГ.



Гончарные круги iMold идеально подойдут профессионалам или же любителям гончарного дела. Производственное предприятие компании находится в Люберцах. Оплатить заказ клиенты могут как безналичным, также наличным расчетом. Вся продукция компании iMold поставляется покупателям с соответствующей сертификационной документацией. В случае обнаружения брака компания предоставляет возможность возврата или же обмена устройств. Благодаря высокому качеству оборудования iMold и доступной стоимости, спрос на него стремительно растет.

