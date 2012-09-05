Чтобы эффективно контролировать автотранспортные средства и добиться существенного снижения топливных затрат, а также повысить безопасность перевозок, лучшим решением считается установка систем ГлонассGPS. Каждые восемь наших заказчиков из десяти экономят благодаря таким системам свыше двухсот восьмидесяти руб. в течение года. Такие системы имеют специальны датчики, позволяющие контролировать расход топлива, которые помогают экономить более шести руб. в течение года на каждый литр. Благодаря Глонасс-мониторингу, операторы смогут отслеживать местонахождение автотранспорта, а также историю передвижения любой транспортной единицы автопарка, вне зависимости от времени суток.



Внедряя в работу подобный мониторинг транспорта, вы сможете получать готовые отчеты о водителях или же ТС, контролировать пробег, средние показатели расхода топлива, моточасы, нарушения, опоздания или же стоимость эксплуатации транспорта. Такие системы исключают эксплуатацию автотранспортных средств для личной выгоды, сокращая тем самым нецелевой пробег. Кроме этого ГлонассGPS-системы позволяют автоматически формировать наиболее оптимальные маршруты, назначать водителям задачи, контролируя при этом их выполнение. Они оповещают операторов о любых нарушениях, допущенных водителями.



ГлонассGPS-устройства позволяют следить за скоростным режимом, а также качеством вождения, резком торможении и ускорении, снижении аварийности. Также подобные системы исключают фальсификацию во время заправок на АЗС, предотвращают сливы или же перерасход топлива. Операторы контролируют износ механизмов, получая в автоматическом режиме оповещения, если возникает необходимость техобслуживания. Они могут удаленно блокировать двигатель, если режим работы будет нарушен. ГлонассGPS-системы состоят из готовых компонентов, позволяющих легко интегрировать их с ERP, CRM или же 1С системами, исключая дополнительные затраты.



Чтобы отслеживать месторасположение автотранспорта, с использованием ГлонассGPS-устройств, необходима установка на них терминала. Получать данные об уровне топлива, контроле угла наклона, температуре или же моточасах, достаточно установки специальных датчиков, которые легко интегрируются в подобных системах. Обработка полученных данных выполняется соответствующими программными продуктами. Затем информация отображается в соответствующих аналитических отчетах, которые содержат основные параметры, характеризующие положение ТС, а также их движение на соответствующей карте.

