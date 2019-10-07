Обращаясь в надежную микрофинансовую организацию Глобал Кредит каждый гражданин имеет возможность получить требуемую сумму кредита без лишней волокиты и бюрократических барьеров. Физ. лица здесь пользуются самыми выгодными условиями. Организация имеет разветвленную сеть представительств в каждом крупном городе страны. Сегодня число таких офисов превышает 70. Однако доступны кредитные пакеты компании и в онлайн-режиме. Для этого достаточно посетить официальный веб-ресурс компании заполнить онлайн-заявку. После ее рассмотрения и подтверждения вы сможете получить сумму любым удобным для вас способом.



Global Credit требуется не более 15 мин. на процедуру оформления онлайн-займов. От заемщиков здесь не требуется предоставление разной документации, также как и поиск поручителей. Кредитованием компания занимается уже восемь лет и сумела накопить солидный опыт. Поэтому безопасность и надежность услуг микрофинансовой организации гарантирована каждому клиенту. Здесь вы сможете воспользоваться уникальными условиями. Отличаются они не только выгодой, но и прозрачностью. Предоставляются кредиты на две недели. Хотя постоянные заемщики могут воспользоваться продленным сроком, который достигает одного месяца.



Минимальная сумма кредита составляет 200 гривен. Если вы обратились в МФО впервые, максимально доступной суммой кредитования является 5 тыс. гривен. Постоянные клиенты могут воспользоваться увеличенным лимитом, достигающим 10 тыс. гр. Что же касается процентной ставки постоянные клиенты в сутки оплачивают не более полутора процентов. А вот новые клиенты смогут воспользоваться акциями, в рамках которых процентная ставка в сутки не превышает 0.01%. Для получения кредита в этом МФО необходимо быть совершеннолетним. Максимальный возрастной барьер составляет 71 года.



Чтобы воспользоваться услугами Глобал Кредит заемщик должен иметь украинское гражданство и постоянную прописку. Кроме этого он должен предоставить организации идентификационный код. Это все, что требуется от потенциального заемщика. После предоставления достоверной контактной информации, он сможет получить требуемую сумму. На процедуру уходят считанные минуты. Начисляются средства прямо на пластиковую банковскую карточку. Следовательно, ее наличие является обязательным требованием. Чтобы получить нужную сумму в Глобал Кредит, вам не придется посещать офисы компании, выполнять разные формальные процедуры или же использовать залоговое имущество. Все перечисленные услуги предоставляются потенциальным заемщикам дистанционно, через официальный веб-ресурс компании.

