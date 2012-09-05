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Главный цилиндр
5 Августа 2017
Теги: авто

В главном цилиндре I под резервуаром 2 жидкости находится поршень 3, который снабжён двумя резиновыми манжетами: первая манжета 4 предусматривает уплотнение, устраняющее утечку жидкости из цилиндра под давлением, вторая манжета 5 предотвращает вытекание жидкости наружу. Поршень имеет вид глубокого конического стакана с гнездом для конца толкающей штанги 6, другой конец которой присоединён к тормозной педали. Главный цилиндр и резервуар для жидкости соединены двумя отверстиями. Жидкость из резервуара наполняет пространство вокруг поршня через большее отверстие 7, а меньшее отверстие служит для перепуска жидкости с целью предотвращения возрастания давления в цилиндре при отпускании тормоза. В цилиндре расположена пружина, возвращающая поршень в обратное положение и упирающаяся в головку цилиндра. В головке цилиндра расположен двойной клапан 9, который пропускает жидкость в обоих направлениях. Когда педаль нажата и жидкость в цилиндре испытывает давление, тарельчатый клапан в центре головки поднимается со своего седла и открывает доступ жидкости из цилиндра в трубопроводы, что приводит к включению тормозов. Когда водитель отпускает тормозную педаль, оттормаживающие пружины сближают поршни в рабочих цилиндрах, вытесняя жидкость обратно в магистраль.

Вследствие повышения давления в трубопроводах немедленно закрывается тарельчатый клапан в головке цилиндра, через который жидкость входит в систему и оказывает давление на диск, служащий седлом выпускного клапана, и по мере пружинения возвратной пружины поршня впускает жидкость обратно из трубопровода в главный цилиндр. Когда давление жидкости падает до величины, меньшей давления пружины, диск возвращается на своё седло и закрывает сообщение между цилиндром и магистралью. Для предотвращения подсасывания воздуха в трубопроводы в магистрали постоянно поддерживается избыточное давление 0,7—1 кг/см2.


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тут были комменты. RIP!






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