Главной интригой Гран При Испании была новая Ferrari F2003- GA — с первого появления этих изысканно-красивых болидов на трассе публика следила за ними с интересом и опаской. Не «закроет» ли F2003-GA чемпионат раньше времени, как это сделала в прошлом сезоне ее предшественница? Но на тренировках обе Ferrari скромно держались в тени, пока блистали Williams и Renault.

Первые признаки своего подлинного класса F2003-GA продемонстрировала лишь во время пятничной квалификации, когда на трассу третьим по счету выехал Шумми и играючи сбросил с результатов Райкконена и Култхарда почти секунду. Пилотам МакЛарена оставалось лишь жаловаться на свои неудачные стартовые номера — оба уверяли, что во время их попыток на трассе было еще слишком много песка. Возможно, так оно и было — время Михаэля почти секунду уступало его прошлогоднему поулу...

Баррнкелло тоже не сумел составить конкуренцию Шумми — бразильцу пришлось стартовать на запасном болиде, настроенном под Михаэля. А вот в середине сессии едва не случилась сенсация: «выстрелил» Ярно Трулли, вклинившись между двумя Ferrari и подтвердив отличную форму Renault на каталонской трассе.

Громко — четвертым и шестым местами — напомнила о себе и Toyota — в команде с нетерпением ждали этап в Барселоне, памятуя о том, как сильно здесь выглядело шасси TF103 на зимних тестах. Зато Williams первую квалификацию провалил, откатившись во вторую десятку. Ральф и Монтойя жаловались на плохой баланс машин, а главный инженер команды Сэм Майкл признал, что они промахнулись с настройками.