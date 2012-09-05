Пленочная продукция производства ГК МирПак, объединяющей пять компаний, пользуется на рынке огромным спросом. Она была создана еще в 1998 г. Сегодня в производственных цехах MirPack установлено высокоточное импортное оборудование, позволяющее выпускать пленочную продукцию широчайшего профиля. Благодаря этому компания поставляет на рынок около 700 тонн подобных товаров. Производитель активно сотрудничает с заинтересованными заказчиками, предлагая им наиболее выгодные условия приобретения своих товаров.



MirPack выпускает широчайший ассортимент мусорных, строительных мешков, бахил, мешков для контейнеров и мешков-вкладышей. Емкость строительных мешков, украшенных торговой маркой производителя, варьируется в диапазоне 20-400 л. Доступны они в разном цветовом исполнении. Отличительной особенностью продукции этой компании является непревзойденное качество, доступная стоимость и возможность приобретения с солидными скидками. Штат укомплектован из высококвалифицированных специалистов, имеющих многолетний производственный опыт. Ведущие сотрудники имеют более чем двадцатилетний опыт работы.



МирПак имеет свое складское хозяйство, где постоянно хранится более 250 тонн готовой продукции. Следовательно, заказчикам не приходится ждать получения товара. Обработка запросов и отгрузка здесь выполняется максимально оперативно, без потери времени. А для доставки компания использует собственный автотранспорт. Это еще больше ускоряет процесс и способствует оперативному обслуживанию клиентуры. Общая площадь, отведенная на производство, превышает три гектара. Компания экспортирует товар в разные страны. Кроме этого она постоянно увеличивает ассортимент и вводит новые передовые технологии производства.



Для выбора продукции достаточно воспользоваться онлайн-каталогом на официальном веб-сайте https://lipetsk.mirpack.ru/. Здесь представлен огромный выбор мешков для мусора, фасовочных пакетов, разных хозтоваров, полипропиленовых мешков, полиэтиленовой пленки и мешков. Предприятие имеет необходимую сертификационную документацию, подтверждающую полное соответствие действующим нормам и стандартам. Высокотехнологичное оборудование позволяет компании производить свыше 1500 товарных позиций для различных целей и потребностей. Заказчиками такой продукции являются домовладельцы, представители сегмента HoReCa, предприятия и клининговые компании. Здесь прекрасно разбираются в потребностях клиентов, занимающихся вывозом строительных отходов, тяжелого и крупногабаритного мусора, сыпучих или же жидких отходов. Поэтому производство мешков осуществляется в полном соответствии с действующими нормами и технологиями.

