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ГК Автоплюс
18 Июня 2019
Теги: авто

История ГК Автоплюс начинается открытия первого екатеринбургского офиса в 1995 г. Сегодня под этим названием объединено пятнадцать дочерних предприятий и дилерских центров в Каменске-Уральске, Нижнем Тагиле, Омске или же Екатеринбурге. ГК связывают прямые дилерские отношения с 8 всемирно известными автобрендами. Поэтому если вы желаете купить Мазда у официального дилера, непременно должны обратиться в Автоплюс. Сегодня услугами дилерских центров ГК пользуется более трехсот тыс. клиентов, жителей Урало-Сибирского региона. Основными ценностями команды Автоплюс являются доверие и порядочность. Приоритетными здесь считаются приоритеты клиентуры.

Сотрудники ГК работают с каждым клиентом честно, всегда выполняя данные обещания. Поэтому, обращаясь в любой из дилерских центров группы компаний, вы можете рассчитывать на обоснованные, разумные и понятные действия персонала. Решив купить новую Тойоту в одном из автосалонов Автоплюс, вы сможете получить исчерпывающую информацию об интересующей вас модификации этого японского автомобильного бренда. Там же можно записаться на тест-драйв и проверить авто на ходу. Постоянное совершенствование предоставляемых сервисов и контроль их качества помогает группе компаний активно развиваться, завоевывая доверие клиентуры.

Кроме новых моделей различных брендовых производителей в автосалонах группы компаний представлены и авто с пробегом. Их приобретение обойдется желающим гораздо дешевле. К примеру, цена Тойота с пробегом значительно ниже, чем нового образца. При этом каждый вторичный автомобиль проходит детальную диагностику в сервис-центрах Автоплюс. Благодаря этому выявляются даже малейшие неисправности. Поэтому приобретая автотранспортные средства с пробегом, можно не беспокоиться о таких поломках или же неисправностях. Все они находятся в идеальном состоянии.

Кроме продаж ГК Автоплюс занимается сервисным обслуживанием авто, а также их арендой. А постоянный мониторинг рынка инновационных технологий позволяет команде Автоплюс всегда быть в курсе передовых решений и внедрять их в повседневную работу. Это значительно повышает качество обслуживания клиентуры, принося ей максимальную выгоду и пользу. Модельный ряд автотранспортных средств, представленных в дилерских центрах группы компаний постоянно расширяется. Поэтому любой автолюбитель сможет подобрать для себя наиболее подходящую модификацию, внимательно изучив его технические спецификации или же возможности.

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