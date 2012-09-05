История ГК Автоплюс начинается открытия первого екатеринбургского офиса
в 1995 г. Сегодня под этим названием объединено пятнадцать дочерних
предприятий и дилерских центров в Каменске-Уральске, Нижнем Тагиле,
Омске или же Екатеринбурге. ГК связывают прямые дилерские отношения с 8
всемирно известными автобрендами. Поэтому если вы желаете купить Мазда у официального дилера, непременно должны обратиться в Автоплюс.
Сегодня услугами дилерских центров ГК пользуется более трехсот тыс.
клиентов, жителей Урало-Сибирского региона. Основными ценностями команды
Автоплюс являются доверие и порядочность. Приоритетными здесь считаются
приоритеты клиентуры.
Сотрудники ГК работают с каждым клиентом честно, всегда выполняя данные
обещания. Поэтому, обращаясь в любой из дилерских центров группы
компаний, вы можете рассчитывать на обоснованные, разумные и понятные
действия персонала. Решив купить новую Тойоту в одном из автосалонов
Автоплюс, вы сможете получить исчерпывающую информацию об интересующей
вас модификации этого японского автомобильного бренда. Там же можно
записаться на тест-драйв и проверить авто на ходу. Постоянное
совершенствование предоставляемых сервисов и контроль их качества
помогает группе компаний активно развиваться, завоевывая доверие
клиентуры.
Кроме новых моделей различных брендовых производителей в автосалонах
группы компаний представлены и авто с пробегом. Их приобретение
обойдется желающим гораздо дешевле. К примеру, цена Тойота с пробегом значительно ниже, чем нового образца. При этом каждый вторичный
автомобиль проходит детальную диагностику в сервис-центрах Автоплюс.
Благодаря этому выявляются даже малейшие неисправности. Поэтому
приобретая автотранспортные средства с пробегом, можно не беспокоиться о
таких поломках или же неисправностях. Все они находятся в идеальном
состоянии.
Кроме продаж ГК Автоплюс занимается сервисным обслуживанием авто, а
также их арендой. А постоянный мониторинг рынка инновационных технологий
позволяет команде Автоплюс всегда быть в курсе передовых решений и
внедрять их в повседневную работу. Это значительно повышает качество
обслуживания клиентуры, принося ей максимальную выгоду и пользу.
Модельный ряд автотранспортных средств, представленных в дилерских
центрах группы компаний постоянно расширяется. Поэтому любой
автолюбитель сможет подобрать для себя наиболее подходящую модификацию,
внимательно изучив его технические спецификации или же возможности.