В гипоидных передачах ось ведущей шестерни находится на некотором расстоянии от оси ведомой шестерни. Ось ведущей шестерни в автомобильных передачах всегда расположена под осью ведомой шестерни, чтобы понизить карданный вал. Направление смещения оси определяет направление спирали, и если ведущая шестерня смещена вниз, она должна иметь левое направление спирали. При этом направлении спирали и вращении по часовой стрелке (автомобильные передачи) осевое усилие ведущей шестерни при переднем ходе автомобиля стремится отодвинуть шестерню от вершины конуса, и такое усилие легко может быть воспринято опорами. Любите слушать музыку в отличном качестве? Приобретите оригинальные наушники beats. Их цена оправдывает качество на все 100%.

Величина расстояния между осями шестерён является важным параметром гипоидного зацепления. Она определяет величину понижения карданного вала и вызывает продольное скольжение профилей зубьев, которое увеличивается при увеличении смещения. Учитывая наличие продольного скольжения, зубьям должна быть дана специальная форма в продольном направлении, что накладывает ограничения на форму начальной линии. В легковых автомобилях величина смещения обычно принимается равной 7б диаметра ведомой шестерни (что может считаться практическим пределом) и даёт наибольшее возможное понижение карданного вала. В передачах грузовиков, где прочность шестерён имеет первостепенное значение, величина смещения обычно не превосходит 7в диаметра ведомой шестерни.

Продольное скольжение зубьев. В гипоидной передаче скорость движения любой точки рабочего профиля каждой шестерни может быть разложена на две составляющие: одну — вдоль образующей зуба в данной точке и другую — нормальную к первой. Обычно определяют продольное скольжение профилей по общей образующей начальных поверхностей шестерён, и поэтому нужно определить скорость точки рабочего профиля, лежащей, на начальной окружности. Так как углы спирали обеих шестерен неодинаковы, скорости точек на их начальных окружностях также неравны друг другу. Скорость в направлении по нормали к образующей одинакова для обеих шестерён, гак как зубья находятся в зацеплении, и по направлению линии зацепления не может быть их взаимного смещения, но скорости образующих вдоль элементов зуба отличаются друг от друга. Буквой А отмечена точка зацепления двух зубьев гипоидных шестерен, а горизонтальной линией — касательная к зубьям обеих шестерён. Поэтому нормальная скорость изображается вектором АВ, скорость на начальной окружности ведомой шестерни — вектором АС и скорость на начальной линии ведущей шестерни — вектором АО. Скорость по нормали составляет со скоростями по начальной окружности углы, равные углам спиралей и Составляющая скорости, направленная по образующей начальной поверхности ведущей шестерни, равна вектору ВО, а для ведомой шестерни вектору ВС. Следовательно, относительная скорость (скорость скольжения) вдоль образующей начальной поверхности изображается на чертеже вектором СО. Таким образом скорость продольного скольжения зубьев в любой точке их зацепления практически равна окружной скорости этой точки относительно оси ведущей шестерни.