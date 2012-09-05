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Гипоидные передачи
4 Июня 2018
Теги: авто

Около десяти лет назад после введения спирально-конических передач был разработан новый тип передачи между перпендикулярными валами. По мере увеличения скоростей движения появилась необходимость понизить центр тяжести автомобиля, чтобы обеспечить устойчивость на повороте. Это потребовало понижения уровня пола кузова, чему мешал проходящий в этом месте карданный вал. Многие европейские и американские конструкторы предусматривали для карданного вала в полу соответствующий выступ, но последний создавал неудобства для пассажиров.

Задача была решена применением гипоидных передач . Гипоид представляет собой линейчатую начальную поверхность шестерни передачи с непересекающимися осями, с постоянным передаточным числом, поверхность касательную к другому сопряжённому гиперболоиду. Начальные поверхности гипоидных шестерён практически могут считаться усечёнными коническими поверхностями, но они являются в действительности узкими поясами гиперболоидов.

Прямозубые конические передачи применяются теперь для главных передач автомобилей очень редко и они сохранились только в дифференциалах.

 

 


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тут были комменты. RIP!






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