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Гиганты для Киева
29 Июня 2019
Теги: авто

На днях объявлены результаты тендера на закупку городских автобусов особо большой вместимости для столицы — по его результатам «Киевпастранс» в ближайшее время приобретет пять автобусов А- 231 «Богдан». Это пятнадцатиметровый трехосный низкопольный автобус, имеющий 41 пассажирское место, а в часы пик способный перевозить до 163 пассажиров. Автобус, созданный по самым современным технологиям, производится в Черкассах на ДП «Автобусный завод «Богдан». Плановые объемы производства — 250 машин в год. Впрочем, все будет зависеть от спроса. К примеру, популярных А-091 в 2002 году было выпущено всего 467 штук, а на прошлой неделе с конвейера сошел 1000-й в этом году А-091.

J9: третья родина

Первые четыре микроавтобуса Peugeot Karsan J9 сошли с конвейера Кременчугского автомобильного завода. Это предсерийная партия, машинам предстоит пройти сертификацию, после чего на КрАЗе начнется серийная сборка франко-турецко-украинских микроавтобусов. Меморандум о сотрудничестве и соглашение по мелкоузловой поставке, сборке и дистрибуции микроавтобусов турецкий «Karsan» и КрАЗ подписали 19 августа 2003 г. Peugeot Karsan J9 кременчугской сборки оснащается 2,5-литровым дизельным двигателем мощностью 73 л.с. (максимальная скорость — 115 км/час) и специально оборудован для маршрутных перевозок пассажиров. Разумеется, есть АБС (способная раздельно контролировать передние и задние колеса) и четырехканальная ПБС. Присутствует также электронная система, имитирующая блокировку дифференциала. В угоду слишком уж продвинутым «драйверам» Traction control сделан отключаемым. Антикрыло же способно выдвигаться на

Компактные европейские минивэны появились во второй половине прошлого десятилетия, и с тех пор не прекращаются споры о том, нужны ли им семь мест или достаточно пяти. «Rat» пошел своим путем, создав шестиместную Multipla. За короткое время (менее 10 лет) компактные минивэны прочно обосновались на западно-европейском рынке, завоевав около 10% ежегодного объема продаж и отобрав клиентов преимущественно у гольф-класса. Основными козырями минивэнов являются вместимость при малой габаритной длине и трансформируемый салон. К тому же они стали не только практичными, но и модными. Часть производителей компактных минивэнов проповедует достаточность пятиместного салона, лишь бы он был просторным. По экстравагантности архитектуры передней панели Multipla, пожалуй, обогнала всех. Функциональность при этом не пострадала.


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