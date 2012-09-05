Скорость вращения ведущего (насосного) и ведомого (турбинного) валов гидротрансформатора обратно пропорциональна передаваемому Мк (согласно «золотому» правилу механики).

Внутренняя герметичная часть корпуса гидротрансформатора заполнена маловязким маслом, которое, двигаясь с лопаток ведущего (насосного) колеса, под действием центробежных сил, поступает (через лопатки реактора) на лопатки ведомого (турбинного) колеса, т. е. передает и изменяет Мк от коленчатого вала на ведомый вал, т. е. на трансмиссию автомобиля - согласно сохранению общего количества движения потока масла, действующего на лопатки турбинного колеса.

Таким образом, в гидротрансформаторе автоматически устанавливаются необходимые передаточные отношения, а значит и передаваемые Мк (между валами) - насосного и турбинного колес - в зависимости от изменения нагрузки автомобиля, т. е. на его ведущих колесах. Поломался автомобиль? Первая эвакуаторная компания evakuator.bz окажет услуги техпомощи. Профессиональные специалисты быстро приедут на место ЧП в любое время суток.

При увеличении нагрузки на ведущих колесах автомобиля турбинное колесо начнет вращаться медленнее, а значит на его лопатки в единицу времени, будет поступать большее количество движущегося потока масла, т. е. Мк на ведомом валу, т. е. в трансмиссии, начнет соответственно возрастать, а значит и на ведущих колесах автомобиля, соответственно, увеличится Мк.

При уменьшении нагрузки на ведущих колесах скорость вращения ведомого колеса (турбинного) увеличивается и в единицу времени, на него будет поступать меньшее количество движущегося потока масла, т. е. все происходит наоборот, т. е. Мк на ведущих колесах уменьшается.

При этом при увеличении нагрузки на ведущих колесах автомобиля, когда число оборотов ведомого вала (турбинного колеса) уменьшается, поток масла с турбинного колеса начинает ударяться в лопатки реактора и стремится вращать его в другую сторону - реактор заклинивается в муфте свободного хода, т. о. система начинает работать как гидротрансформатор, т. е. изменяет передаваемый на трансмиссию Мк.

При снижении нагрузки на ведомом валу и увеличении числа его оборотов (турбинного колеса), масло перестает ударяться в лопатки реактора и муфта свободного хода расклинивается и освобождает реактор, и он начинает вращаться вместе с насосным колесом, т. е. изменения Мк при этом не происходит, т. е. гидротрансформатор начинает работать, как гидромуфта (сцепление) - с высоким КПД - до 0,98. Режим перехода от гидротрансформатора к режиму гидромуфты начинается при і = 0,8...0,85.