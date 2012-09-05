Пониженные значения КПД и незначительное повышение гидротрансформатором передаваемого Мк (Ктах доходит до 3,7...3,8), не могут обеспечить трогание автомобиля с места и нормальную работу автомобиля в различных условиях эксплуатации. Поэтому, для увеличения передаваемого гидротрансформатором Мк, к нему добавляют дополнительную механическую планетарную КПП.

Механическая планетарная КПП ГМП состоит из набора косозубых планетарных шестерен постоянного зацепления и второго, и третьего сцеплений (фрикционов), которые располагаются между гидротрансформатором и механической планетарной КПП.

ГМП имеет: нейтральное положение и две, три, четыре (или больше) передач с гидротрансформатором: при этом, понижающую, прямую и передачу заднего хода, а иногда одну - без гидротрансформатора. Блокировка гидротрансформатора достигается включением первого и третьего сцеплений, что позволяет расширить диапазон передач.

Управление ГМП осуществляется обычно рычагом переключения или кнопками, как на автобусе ЛиАЗ-677: Н - нейтральное положение, Д - движение вперед, с автоматическим переключением передач, З/Х - задний ход, П - принудительное понижение передачи.