Корпус гидробака —сварной конструкции, образован из обечайки цилиндрической формы, крышки и донышка. В крышку вварена горловина, в которой помещен и фиксируется пружинным кольцом сливной стакан с трубой; на последнюю надеты фильтрующие элементы сетчатого типа. Элементы поджаты корпусом предохранительного клапана. Для предотвращения просачивания неочищенного масла из стакана в трубку и далее в резервуар между пакетом фильтрующих элементов и стаканом установлено резиновое кольцо.

Предохранительный клапан ограничивает возрастание давления в сливных магистралях при засорившихся Фильтрующих элементах. Корпус клапана навернут на трубу, запорный шарик поджимается к седлу пружиной; последняя опирается на заклепку. Давление срабатывания клапана —, МПа ; при его открытии масло поступает в гидробак через трубу. Если вы хотите купить запчасти МАЗ, загляните в интернет-магазин Картехснаб. Здесь вы найдете широкий ассортимент товаров по доступным ценам. Если нужной детали не окажется на складе, специалисты компании в кратчайшие сроки выполнят ваш заказ.

Бак сообщается с атмосферой через сапун, надетый на горловину и удерживаемый на ней пружинной скобой. Его полость заполнена тонкой путаной проволокой, смоченной маслом. На корпусе сапуна закреплен щуп с отражательными шайбами и нанесенными контрольными метками верхнего и нижнего уровня масла. На нижнем конце щупа монтируется обойма с магнитом, освобождающим рабочую жидкость от мелких металлических частиц.

Прошедшее фильтрующие элементы масло сливается в специальный резервуар, в котором оно дополнительно очищается путем отстоя. На высоте в резервуаре сделано отверстие диаметром для выравнивания уровня жидкости в гидробаке. Из бака насосы засасывают масло через патрубки и, вваренные в донышко. Патрубок, соединенный шлангом с обратным клапаном, обеспечивает подпитку гидросистемы рулевого управления. Обратный клапан, связанный со сливными магистралями обеих гидросистем комбайна, направляет весь поток масла в гидробак только через фильтры, что обеспечивает полную очистку жидкости.

Для повышения надежности работы гидрообъемного рулевого управления при повреждении маслопроводов в основной гидросистеме его всасывающий патрубок сделан короче патрубка. При разрыве маслопровода жидкость в гидробаке может понизиться только до уровня высоты всасывающего патрубка ; значит, над патрубком всегда будет находиться масло, что обеспечивает нормальную работу гидроусилителя.

На корпусе гидробака закреплен указатель уровня масла, а рядом с ним на стенке нанесены две контрольные метки. Не следует заливать масло выше верхней метки, так как это приводит к его выбиванию через сапун, а недостаточный уровень масла может стать причиной отказов при включении потребителей или неполного их срабатывания.