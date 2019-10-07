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Гидравлика на спецтехнику HYVA: надежность, стабильность и высокая эффективность работы
18 Января 2020

Гидравлические системы сегодня используются повсеместно в технике специального назначения. Они позволяют расширять функциональные возможности транспорта, превращают его в универсальные машины, способные решить широкий спектр производственных задач. Одним из лучших мировых поставщиков гидравлики для спецтехники является компания HYVA. В ассортименте производителя можно найти готовые решения для бензовозов, газовозов, снегоочистителей, асфальтоукладчиков, пожарных и вакуумных машин, скотовозов, автобетоносмесителей, мусоровозов, эвакуаторов, автовышек, тягачей, лесовозов и других видов транспорта специального назначения. Среди такого разнообразия легко подобрать оборудование для любой техники.


Немного о производителе гидравлики, компании Hyva

На мировом рынке компания HYVA появилась уже свыше 40 лет назад в Нидерландах. За это время она превратилась в ведущего поставщика высокоэффективные гидравлических систем. Свыше 40% всех систем, работающих на современном рынке выпущены под брендом Хива. Сегодня концерн включает в себя также 37 дочерних предприятий с собственной производственной базой в 12 странах мира: Италии, Германии, Китае, Польше, Индии, Бразилии.

Таких успехов компании удалось достичь благодаря постоянному поиску и внедрению в производственный процесс высокотехнологичных инновационных решений, применению качественных комплектующих и жесткому контролю качества. В ассортименте бренда представлены самые мощные в мире телескопические гидроцилиндры, системы сбора мусора и подъема контейнеров. Продукция корпорации Хива поставляется в более, чем 110 стран мира, в том числе в Россию, Белоруссию, Молдову, Казахстан, Украину и другие страны СНГ.


Преимущества гидравлики HYVA

Гидравлика на спецтехнику от компании Хива завоевала звание одной из самых надежных и долговечных. Среди ее преимуществ также выделяют:

  • высокую мощность;
  • полную укомплектованность системы;
  • стабильность работы при высоких давлениях и в широком температурном диапазоне;
  • надежная защита коробки переключения передач от повреждений и попадания масла при выходе из строя насоса;
  • простота в работе и нетребовательность в обслуживании;
  • мгновенное срабатывание клапанов, их высокая надежность, что защищает систему от перегрузок;
  • широкий ассортимент гидравлических систем для разных видов специализированной техники;
  • доступность цены при более, чем высоком качестве и надежности.

Продукция представлена на рынке в очень широком ассортименте и более детально с ней можно ознакомиться по этой ссылке https://hydrolider.net/g18761798-gidravlika-spetstehniku-hyva. Все позиции, представленные в каталоге компании «Hydrolider» сертифицированы и имеют гарантии. Если потребуется компетентная помощь в выборе гидросистем для спецтехники, свяжитесь с консультантами по телефону или напишите нам. Также вы можете обратиться за профессиональным монтажом систем в сервисные центры «Гидролидера», имеющиеся в разных городах России, странах СНГ и Европы.


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