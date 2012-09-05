Владельцам автосервиса и СТО компания Техпромавто www.sks-avto.ru предлагает высококачественное оборудование, поставляемое проверенными
производителями и дистрибьюторскими сетями. Уже более двух десятилетий
компания поставляет на отечественный рынок оборудование для автохимии,
шиномонтажа, автосервиса, СТО или же автомоек. Техпромавто является
надежным бизнес-партнером, стабильно развиваясь и гарантируя покупателям
качество предоставляемого товара. Ассортиментный ряд таких товаров
отличается своим разнообразием. А благодаря конкурентным ценам, продажи
оборудования постоянно растут. Кроме этого продавец максимально упростил
условия и сократил сроки поставок.
В каталожном списке компании представлено разнообразное оборудование,
которое необходимо для налаженной работы шиномонтажных станций,
автомоек, СТО, автосервисов, автохимии. Кроме этого здесь можно найти
богатейший выбор разнообразных расходных материалов и инструментов. Штат
Техпромавто состоит из высококвалифицированных и опытных менеджеров,
которые обеспечивают клиентуру бесплатными консультационными услугами,
качественным сервисом, а также своевременной доставкой. У каждого
покупателя имеется возможность воспользоваться помощью персонального
менеджера. Этим достигается максимальный комфорт и удобство для
клиентуры.
Особым интересом заказчиков пользуется раздел, посвященный
гидравлическому оборудованию. Здесь представлены различные модификации
автомобильных подъемников, кранов гаражных, прессов, домкратов ямных,
трансмиссионных стоек, подставок и поддержек под авто, рихтовочных
комплектов, а также иного оборудования. Все товарные позиции
сопровождаются соответствующей сертификационной документацией и являются
оригинальными. Выбрать подходящее оборудование владельцы СТО смогут по
понятным тематическим категориям.
Техпромавто также имеет собственный сервис-центр, в котором можно
получить профессиональные сервисы по гарантийному обслуживанию или же
ремонту автосервисного оборудования. В этом деле компания обошла многих
конкурентов. Здесь можно заказать ремонт любого автосервисного
оборудования по наиболее доступным тарифам. Запчасти Техпромавто хранит в
собственном складском хозяйстве. Это существенно сокращает сроки
обслуживания и ремонта оборудования. Поэтому обращаясь в эту компанию
владельцы автотехцентров могут рассчитывать на полное понимание,
оперативную помощь и профессионализм персонала.