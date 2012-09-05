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Гидравлическое оборудование
29 Июня 2019

Владельцам автосервиса и СТО компания Техпромавто www.sks-avto.ru предлагает высококачественное оборудование, поставляемое проверенными производителями и дистрибьюторскими сетями. Уже более двух десятилетий компания поставляет на отечественный рынок оборудование для автохимии, шиномонтажа, автосервиса, СТО или же автомоек. Техпромавто является надежным бизнес-партнером, стабильно развиваясь и гарантируя покупателям качество предоставляемого товара. Ассортиментный ряд таких товаров отличается своим разнообразием. А благодаря конкурентным ценам, продажи оборудования постоянно растут. Кроме этого продавец максимально упростил условия и сократил сроки поставок.

В каталожном списке компании представлено разнообразное оборудование, которое необходимо для налаженной работы шиномонтажных станций, автомоек, СТО, автосервисов, автохимии. Кроме этого здесь можно найти богатейший выбор разнообразных расходных материалов и инструментов. Штат Техпромавто состоит из высококвалифицированных и опытных менеджеров, которые обеспечивают клиентуру бесплатными консультационными услугами, качественным сервисом, а также своевременной доставкой. У каждого покупателя имеется возможность воспользоваться помощью персонального менеджера. Этим достигается максимальный комфорт и удобство для клиентуры.

Особым интересом заказчиков пользуется раздел, посвященный гидравлическому оборудованию. Здесь представлены различные модификации автомобильных подъемников, кранов гаражных, прессов, домкратов ямных, трансмиссионных стоек, подставок и поддержек под авто, рихтовочных комплектов, а также иного оборудования. Все товарные позиции сопровождаются соответствующей сертификационной документацией и являются оригинальными. Выбрать подходящее оборудование владельцы СТО смогут по понятным тематическим категориям.

Техпромавто также имеет собственный сервис-центр, в котором можно получить профессиональные сервисы по гарантийному обслуживанию или же ремонту автосервисного оборудования. В этом деле компания обошла многих конкурентов. Здесь можно заказать ремонт любого автосервисного оборудования по наиболее доступным тарифам. Запчасти Техпромавто хранит в собственном складском хозяйстве. Это существенно сокращает сроки обслуживания и ремонта оборудования. Поэтому обращаясь в эту компанию владельцы автотехцентров могут рассчитывать на полное понимание, оперативную помощь и профессионализм персонала.

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