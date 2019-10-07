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Гибридные автомобили: плюсы и минусы гибридов
31 Декабря 2019

Современные гибридные автомобили комплектуются двумя типами силовых установок. Первый – двигатель внутреннего сгорания, работающий на бензине или дизеле, второй – электрический. Из названия понятно, он работает на электричестве.

При небольшой скорости, например в пробке, электрический двигатель полностью обходится без помощи второго двигателя. Отсюда вытекает главный плюс таких автомобилей – экономичность.

Есть гибриды, способные только на электрической тяге проехать до 80 км в день. Как только аккумуляторная батарея разряжается, на помощь приходит ДВС, работающий на традиционном топливе, и заряжает аккумуляторную батарею. Сколько заряжать автомобильный аккумулятор узнаете в этой статье: https://avtomobilprost.ru/skolko-zaryazhat-avtomobilnyy-akkumulyator.html


Виды гибридных автомобилей

Гибридные автомобили, как было сказано выше, имеют два типа двигателя, и они различаются между собой по степени занятости.

Первый вариант – оба двигателя передают крутящий момент каждый на свою ось: ДВС – на ведущую, а электродвигатель – на ведомую. Они работают в команде, и получается полноприводный автомобиль. При необходимости один из двигателей может отключаться.

Второй вариант – все четыре колеса оборудованы двигателями на электричестве, а ДВС включается только для подзарядки аккумулятора. Делается это на ходу, причем процесс полностью автоматизирован. Такой вид гибрида более экономичен, так как для заряда АКБ не требуется мощный двигатель. Достаточно 1-2 цилиндрового мотора.


Плюсы и минусы гибридных автомобилей

Главными плюсами гибридов являются: экономия топлива и низкий транспортный налог. Электрические двигатели обладают большим КПД, как следствие, лучшей динамикой разгона. Они делают его плавным – автомобилю не нужна коробка передач (даже на автомате у обычных авто есть небольшой рывок при переключении с первой на вторую).

Электрический двигатель имеют простую конструкцию, по сравнению с двигателем внутреннего сгорания, поэтому его легче ремонтировать. И даже если один из двигателей выйдет из строя, на 3-х оставшихся можно доехать до автосервиса. Если же «встал» бензиновый двигатель, дальнейшее движение невозможно.

К минусам можно отнести разве что высокую стоимость. Порой цена гибридного автомобиля выше аналогичного с ДВС в 1,5-2 раза. Плюс, все знают, что аккумуляторы не делаются «на века», и подлежат замене раз в 7 лет, а стоят они не дешево. И с этим ничего не поделаешь.


Вывод

Покупать гибрид или нет – решать вам. Как и у любого авто, у гибрида есть свои плюсы и минусы. Если аккумуляторы доведут до ума, то гибридные автомобили будут более востребованы. Ведь даже сегодня они экономичнее и экологичнее бензиновых и дизельных собратьев.

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